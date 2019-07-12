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Rus model Irina Shayk Harper's Bazaar dergisine konuştu: Anne olduğum için neden uzun etek giymek zorundayım?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

En son iç çamaşırı ve gecelik kıyafeti markası Bluebella tarafından bikini kraliçesi seçilen Rus model Irina Shayk şimdilerde Harper's Bazaar dergisine verdiği pozlarla konuşuluyor. Bradley Cooper’dan ayrıldıktan sonra ilk defa bir dergiye röportaj veren Shayk, evlilik ve annelik hakkındaki düşüncelerini de ilk kez anlattı.

Ünlü süper model Irina Shayk, Bazaar dergisinin dijital sayısı için objektif karşısına geçti. İşte Rus modelin ses getirecek açıklamaları.

Irina Shayk: Mükemmel değilim, sadece gerçek bir insanım

Geçen ay dört yıllık ilişkisini noktalayan güzel model Irina Shayk, Bazaar dergisinin dijital sayısı için objektif karşısına geçti.
Annelik, modellik ve evlilik hakkında konuşan Shayk, hiçbir zaman mükemmel bir insan olmadığını söyledi. Aktör Bradley Cooper’dan ayrıldıktan sonra ilk kez röportaj veren 33 yaşındaki Rus model, ayrılığı hakkında ise konuşmamayı tercih etti.
Özel hayatını sır gibi saklayan Shayk, hayatının neden merak edildiğiyle ilgili şunları söyledi: “Bence insani bir şey: Sahip olamazsanız sahip olmak istersiniz. Bir perde var ve o perdeyi açmak istiyorsunuz.”
Cooper ile dört yıllık birliktelik yaşayan, ancak evlenmeyen Shayk, “Evliliğe inanıyor muyum? Evet, tabii ki. Evliliğe karşı olanlardan değilim” dedi.
Cooper ile birlikteliğinden bir kızı olan Shayk annelik hakkında da net açıklamalarda bulundu. Shayk, 'anne olan kadınların neden bu kadar üstüne gidiliyor anlamıyorum. Toplum baskı annelere gereksiz sorumluluklar yğklüyor. Neden anne olduktan sonra davranışlarımı ya da kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kalıyorum, neden daha uzun bir etek giymem gerekiyor? Bana sadece bir neden söyleyin. Biz kadınlar her şeyin üstesinden gelebiliriz. Çocuk yetiştirebiliriz, yemek pişirebiliriz, en ağır işleri yapabiliriz.
Dünyanın en beğenilen modellerinden biri olan Shayk, “Ben mükemmel değilim. Kötü cilt ve kötü saç günlerim var. Bazen hiç model gibi görünmüyorum. Ben sadece gerçek bir insanım” ifadesini kullandı.
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