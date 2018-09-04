Rus muhabire canlı yayında saldırı

Rus savaş muhabiri, Rusya'nın Kanal 1'in Donetsk muhabiri Semyon Pegov canlı yayında saldırıya uğradı.
"Zaman gösterecek" adlı programda canlı yayına çıkan savaş muhabiri, bağımlılığını ilan eden Donetsk Demokratik Cumhuriyeti hakkında konuşma yapıyordu. O sırada, kamufle üniforma giyinmiş bir adam tarafından kabaca itildi. Pegov adamın elinden kaçmayı başardı ve program sunucusu Artyom Şeynin ile iletişim kurmaya devam etti. Arka planda ise kavga çıktı.
Muhabir Semyon Pegov "Her şey yolunda. Üniformalı adam kesinlikle bir provokasyon yapmaya çalıştı. Ama şimdi adamlar onu buradan uzaklaştırıyor" diye açıklamada bulundu. Sunucu Artyom Şeynin sorusunu cevaplayan muhabir, Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti başkanının suikasta uğramasından sonra cumhuriyetteki durumun oldukça gergin olduğunu söyledi.
Cuma günü Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti'ndeki "Separ" restoranında bir patlama meydana geldi. Olay sırasında Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti başkanı Aleksande Zaharçenko hayatını kaybetti, iki ayrı bakan ağır yaralandı.
(İHA)
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