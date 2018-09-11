Rus mühendis hurdadan canavar yarattı

Bir Rus tarafından tamamen değiştirilen eski bir otomobil kasası bakın nasıl bir canavara dönüşüyor?

Mercedes'in muhteşem değişimi

1 / 29 Böyle göründüğüne bakmayın. Bakın Mercedes'in bile aklına gelmeyeni Rus mühendis ne hale getirecek?

2 / 29 Rusya'da yaşayan makine mühendisi Ilya Belyakov'un aklına sıradışı bir şey geldi ve arabasını değiştirip yepyeni bir tasarım ortaya çıkarmaya karar verdi.

3 / 29 Rus mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı.

4 / 29 Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok.

5 / 29 Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

6 / 29 Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.

7 / 29 Özel yarışmalarda bir çok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini taşıyan bu özel Mercedes modeli hurdalıktan çıkan bir otomobilin geldiği son noktayı gösteriyor.

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