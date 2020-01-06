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  4. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda Kabataş'a yanaşırken sürüklendi.

Rus Donanması'nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.

186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi. Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşırken sürüklendi.

Sürüklenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.

Kaynak: DHA

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Kabataş Rus donanması

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
KANAL Lazım istanbula eyy ahalii.
he dayı he
nereye giderki o savaş gemisi ...?
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