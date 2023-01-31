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Rusya, 350 bin yeni asker alacak! Putin 'yeni seferberlik ilanına hazırlanıyor' iddiası

31.01.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce kısmi seferberlik ilan eden Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Moskova, açıklanan reform planıyla 350 bin yeni asker alacak. Bu askerlerin nereden geleceği soru işareti oluştururken masada yeni bir seferberlik ilan edilebileceği konuşuluyor.

Rusya, 350 bin yeni asker alacak! Putin 'yeni seferberlik ilanına hazırlanıyor' iddiası

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri müdahale başlattı. Neredeyse 1 yılı dolduran savaşta bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. En son olarak ABD, İngiltere ve Almanya, Kiev yönetimine destek için tank gönderme kararı almıştı. Bu kararı tepkiyle karşılayan Rusya ise cepheyi güçlendirmek için harekete geçti. Açıklanan reform planına göre 350 bin yeni asker alınacak. Bu askerlerin nereden geleceği açıklanmazken yeni bir seferberlik ilanı iddiası gündem oldu.

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YENİ BİR SEFERBERLİK Mİ İLAN EDİLECEK?

Kremlin savaş için cepheyi güçlendiriyor. Açıklanan reform planına göre 350 bin yeni asker alınacak. Eğer takviye yapılırsa Rus ordusunda asker sayısı 1,5 milyona çıkacak. Ancak bu kadar yeni askerin nereden geleceği soru işareti. 'Yeni bir seferberlik mi ilan edilecek?' sorusu sorulmaya başlandı bile.

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PUTİN'DEN BORIS'E TEHDİT: BU FÜZEYLE BİRKAÇ DAKİKA SÜRER

Savaş cephede sürerken siyaset alanında da gerginlik var. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rus lider Putin'in kendisi tehdit ettiğini söyledi. Putin'in kendisine 'Boris seni incitmek istemiyorum bu füzeyle birkaç dakika sürer' dediğini aktardı. Boris'in iddiasına göre bu görüşme Ukrayna işgalinden önce gerçekleşti. Kremlin ise iddiayı yalanladı.

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Rusya Ukrayna Boris Johnson putin

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