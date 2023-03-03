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  4. Rusya'da korkunç anlar! Yayaların üstüne kar kütlesi düştü

Rusya'da korkunç anlar! Yayaların üstüne kar kütlesi düştü

03.03.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da yolda yürüyen 2 kadının üstüne bir binanın çatısındaki kar kütlesi düştü. Yaralanan kadınların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rusya'nın Kemerovo bölgesine bağlı Tayga şehrinde yolda yürüyen iki kadının üzerine bir binanın çatısından dev kar kütlesi düştü. Kadınlar, kar kütlesinin çığ gibi düşmesi sonucu yola savruldu. İki kadın çevredekilerin yardımıyla karların arasından çıkarıldı. Olayda hafif yaralandığı belirtilen kadınlar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kemerovo Bölge Savcılığı, 24 Şubat'ta meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, çatı temizliğinde ihmali olanların tespit edileceğini duyurdu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kar

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