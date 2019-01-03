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Rusya'da ölü sayısı 33'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2019 07:39 | Son Güncelleme

Rusya'da 31 Aralık'ta meydana gelen doğalgaz faciasında ölü sayısı artıyor.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde 31 Aralık'ta doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan cansız beden sayısı 33'e çıktı.

Rusya'daki deprem can almaya devam ediyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Magnitogorsk kentinde 31 Aralık'ta yaşanan doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazından çıkarılan sansız bedenlerin 33’e çıktığı duyuruldu.
Bakanlık açıklamasında arama kurtarma çalışmalarının hava koşulları nedeniyle aralıklarla durdurulduğu, enkazın altında bulunan 10’dan fazla cansız bedenin daha çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi
Arama kurtarma çalışmaları sırasında binanın bazı kısımlarında yeni çökmelerin gerçekleştiği, soğuk havanında etkisiyle çalışmaların aksadığı kaydedildi.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya deprem

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