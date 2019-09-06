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Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na elektroşoklu saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Rusya'da pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, evine giren maskeli bir kişinin elektroşoklu saldırısına uğradı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı'na elektroşoklu saldırı!

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, "Bugün saat 10:30 civarında polise Moskova bölgesindeki bir evin sahibine saldırıldığı yönünde ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden polis, kurbanın Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova olduğunu saptadı" ifadelerini kullandı.

Volk, maskeli saldırganın pencereden evin terasına girip ev sahibine birkaç kez elektroşok uyguladığını ve daha sonra saklandığını ifade etti.

Volk’a göre, olayla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından dava başlatıldı. Saldırganın yakalanmasına ilişkin arama çalışmaları da sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma da bakanlığın kontrolünde.

PROTESTOLARA YOL AÇAN SEÇİMLER ÖNCESİNDE SALDIRILDI

Saldırı, ülkede protestolara neden olan 8 Eylül’deki yerel seçimlerden önce gerçekleştirildi. Binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların sebebi ise, Moskova’nın yerel parlamentosuna yönelik seçimlere başvuru yaparken çok sayıda geçersiz imza sunan bazı muhaliflerin adaylıklarının reddedilmesiydi.

Rusya’daki seçim yasalarına göre bir parti tarafından öne sürülmemiş herhangi birinin seçimlerde aday olabilmesi için destek göstergesi olarak kendi bölgesinde yaşayanların yüzde 3’ünün imzasını almış olması gerekiyor. Daha sonra imzaların yer aldığı listeler Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na gönderiliyor.

Komisyon da söz konusu imzaların gerçek kişilere ait olup olmadığını, imzacıların adres bilgilerinde uyuşmazlık olup olmadığını ve imzacının hayatta olup olmadığını kontrol edip seçim başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin karar veriyor.

Sunduğu imzaların yüzde 10’dan fazlasının geçersiz olduğu belirlenen adaylar, Rusya yasalarına göre seçimlere kabul edilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ella Pamfilova elektroşok

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