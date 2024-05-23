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  4. BİM'e Fakir markasının çeyiz paketi geliyor! İşte 24 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Fakir markasının çeyiz paketi geliyor! İşte 24 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 24 Mayıs 2024 tarihli bu haftaki sayısı yayınlandı. Alışveriş severlerin merakla beklediği Katalog'ta yaz tatilini keyifle geçirmenizi sağlayacak ürünlerden küçük ev aletlerine pek çok ürün yer alıyor. En çok dikkat çekenler de kuşkusuz Fakir markasının çeyiz paketi ve iPhone 12! BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünler içeriğimizde sizi bekliyor. İşte detaylar!

BİM'e Fakir markasının çeyiz paketi geliyor! İşte 24 Mayıs 2024 BİM Aktüel Kataloğu

"BİM'de bu hafta neler var?" diye merak edenler buraya! 24 Mayıs 2024 Cuma tarihli BİM Aktüel Kataloğu yine dolu dolu! iPhone 12, Philips elektrikli süpürge, tost makinesi, çay makinesi, saklama kapları ve çok daha fazlası için Katalog'u incelemek ister misiniz? İşte detaylar!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Fakir Çeyiz Paketi (4 Ürün 1 Arada) 3.499 TL!

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Sizin için elektronik&küçük ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz

Apple Marka Haftası'na özel iPhone, iPad, AirPods ve daha pek çok Apple ürünündeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Samsung telefon aksesuarları indirime girdi, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Çocuklarınızın yaz tatilini keyifli kılacak ürünler burada

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Şişme bot, katlanır şezlong ve dahası...

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Yetişkin ve çocuk güneş gözlük modellerinde uygun fiyatlar

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Sizin için gözlük kategorisinde seçtiklerimiz

Ünlü markaların gözlük modelleri burada, indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor.

Her evin ihtiyacı saklama kaplarının fiyatları en dipte

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Zwilling vakumlu saklama kapları indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Stanley termos çeşitlerinde indirimler başladı, görmek için buraya tıklayın.

Çocuğunuzun keyifle oynayacağı oyuncaklar burada!

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Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuklarınızı mutlu edecek oyuncak çeşitleri indirimde, burada!

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