Rusya’dan bomba iddia: 200 radikal ülkede huzursuzluk çıkarmaya çalışacak

9 Ağustos’ta yapılan seçimlerde ezici bir üstünlükle zaferini ilan eden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun seçimlere hile karıştırdığına yönelik iddialar ayyuka çıkmışken Rusya’dan kritik bir iddia geldi… Lukaşenko’nun en güçlü müttefiklerinden biri olarak bilinen Rusya’nın Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova’da açıklamalarda bulundu.

200 UKRAYNALI VAR

Seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyleyen muhalifleri destekleyen Avrupa Birliği ülkelerini ve dış güçleri eleştiren Lavrov, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makei ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Lavrov, “Ukrayna, komşusu Belarus’u karıştırmaya çalışıyor. Belarus’taki hükümet karşıtı gösterilere dahil olmak için bir neden göremiyorum. Şu an Belarus’ta ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan 200 eğitimli Ukraynalı radikal var” dedi.

20 Temmuz 1994’ten beri ülkeyi demir yumrukla yöneten Lukaşenko’nun 9 Ağustos’ta yapılan seçimlere hile karıştırdığı iddia edilmişti. Muhalifler, sandıktan çıkan oyların yaklaşık yüzde 80’ini alan Lukaşenko’nun hile yaptığını ve seçimin tekrarlanması çağrısı yaparak sokaklara dökülmüş ve başta başkent Minsk olmak üzere birçok bölgede olaylar çıkmıştı.

