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Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz

21.11.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Luhansk bölgesinin Rus ordusundan geri alınması için savaşarak yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiklerini söyledi. Zelenskiy, en şiddetli çatışmaların ise Donetsk cephesinde yaşandığını kaydetti.

Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz

Ukrayna lideri Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşın 270. gününe girdiklerini söyledi.

Rus güçlerinin ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, en şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde yaşandığını kaydetti.

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"400'E YAKIN BOMBARDIMAN OLDU"

Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesinde ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Doğu cephesinde sabahtan beri 400'e yakın bombardıman oldu." dedi.

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Zelenskiy, Rus hava saldırıları sonucu hasar gören enerji altyapılarının onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin 15 bölgesinde elektrik tedarik sorunları yaşandığını söyledi. (AA)

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Vladimir Zelenskiy ukrayna rusya savaşı

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