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Ukrayna savaşından etkilendiler! 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getiriliyor

18.11.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, mevcut savaş koşullarından dolayı Rusya Federasyonu üzerinden Türkiye'ye getiriliyor.

Ukrayna savaşından etkilendiler! 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getiriliyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 84 Ahıska Türkü, Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek amacıyla 31 Ekim'de Herson'dan yola çıktı. Ancak grupta yer alan kişilerden bazıları evraklarındaki eksiklikler nedeniyle Rusya'ya giriş yapamadı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin Kremlin, Rusya Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdindeki yoğun girişimleri ve Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kafile için gerekli izinler alındı.

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RUSYA'YA GİRİŞ YAPTILAR

Yürütülen çabalarla 84 kişilik grup, bugün Kırım üzerinden Rusya'ya giriş yaptı. Mevcut kafilenin bugün geç saatlerde Rusya'nın Gürcistan sınırına ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince de Gürcistan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu. Gürcistan üzerinden de Türkiye'ye ulaşması beklenen Ahıska Türklerinin Türkiye'ye girişi ve misafir edilmeleri için gerekli hazırlıklar ilgili makamlarca tamamlandı. (DHA)

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Türkiye Ukrayna ahıska türkü

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