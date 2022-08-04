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Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen iddia! 'Koronavirüs insan yapımı ve ABD'nin parmağı var'

04.08.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Kirillov, koronavirüsün insan yapımı olduğunu ve ABD'nin yürüttüğü projeler çerçevesinde yayıldığını savundu.

Rusya'dan gündeme bomba gibi düşen iddia! 'Koronavirüs insan yapımı ve ABD'nin parmağı var'

Tüm dünyayı etkisi altına alan, insan hayatını ve küresel ekonomiyi baltalayan koronavirüs salgınıyla ilgili Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov, ABD’yi suçladı.

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'ABD'NİN PARMAĞI OLABİLİR'

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasında ABD'nin parmağının olabileceğini söyleyen Kirillov, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın, yeni koronavirüsün ortaya çıkmasında rol oynaması ihtimalini değerlendiriyoruz. Ajans, 2009'dan beri yeni koronavirüs türlerini inceleyen Predict programını finanse ediyor" ifadelerini kullanarak, ABD merkezli "Metabiota" şirketinin Ukrayna'daki bu tür çalışmalarda da görev aldığını hatırlattı.

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ABD'li yetkililerin daha önce bu gibi çalışmaları sürekli olarak itiraf ettiğini savunan Kirillov, "ABD yönetiminin dar hedefli biyolojik çalışmaları göz önüne alındığında ve bu tür açıklamalar bizi yeni korona virüs pandemisinin nedenlerine ve ABD askeri biyologlarının korona virüsün ortaya çıkması ve yayılmasındaki rolüne yeniden bakmaya neden oluyor" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya abd koronavirüs
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