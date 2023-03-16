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Rusya'dan nükleer çatışma uyarısı! "Ciddi riskler ortaya çıkarır"

16.03.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın en büyük iki nükleer gücünün çatışmasına neden olabilecek olayların ciddi riskler ortaya çıkaracağını söyledi.

Rusya'dan nükleer çatışma uyarısı! "Ciddi riskler ortaya çıkarır"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin "özel askeri operasyon" için Rusya'nın Karadeniz'de uçuşa kısıtlanmış bölgeler ilan etmesini görmezden geldiğini belirten Lavrov, "Amerikan tarafı, çatışmacı yaklaşımlarını tırmandırmak için sürekli olarak bir tür provokasyon aramaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yaklaşımın kötü olduğuna işaret eden Lavrov, ABD tarafının sürekli stratejik istikrarla ilgilenen sorumlu ülke olduklarını dile getirdiğini, ancak Amerikalı yetkililerin eylemlerinin sözleriyle uyuşmadığını ifade etti.

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Lavrov, "Küresel güvenlik için dünyanın en büyük iki nükleer gücü, iki büyük devletin çatışmasına neden olacak herhangi bir olay her zaman ciddi riskler ortaya çıkarır." şeklinde konuştu.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 İHA’nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı. (AA)

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Rusya nükleer

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