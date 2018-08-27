ABD tehdit savurdu! O sırada Putin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Haftasonu Putin Kemerovo kentine gitmeden önce uçuşunu daha erkene aldığı ve Yenisey kentine gitme kararı aldı. Dağlarda dolaştı, bölgenin güzelliklerinin keyfini çıkardı" dedi.
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