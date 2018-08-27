ABD tehdit savurdu! O sırada Putin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Haftasonu Putin Kemerovo kentine gitmeden önce uçuşunu daha erkene aldığı ve Yenisey kentine gitme kararı aldı. Dağlarda dolaştı, bölgenin güzelliklerinin keyfini çıkardı" dedi.

​Peskov, Putin'e iki gün boyunca Tuva Cumhuriyetli lideri Şolban Kara-ool, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'un eşlik ettiğini belirtti.

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Bu arada bu Putin'in Tuva'da geçirdiği ilk tatil değil. Rus lider geçen yıl ağustos ayında da bölgeye gitmiş, balık tutmuş ve avlanmıştı. Peskov, Rus liderin tatil sırasında bölgedeki bir gölde 2 saat boyunca bir turna balığını kovaladığını belirtmişti.