HABER

ABD tehdit savurdu! O sırada Putin

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 22:52 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haftasonunu Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ile birlikte Tuva'daki Yenisey kentinde geçirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada "Haftasonu Putin Kemerovo kentine gitmeden önce uçuşunu daha erkene aldığı ve Yenisey kentine gitme kararı aldı. Dağlarda dolaştı, bölgenin güzelliklerinin keyfini çıkardı" dedi.

Putin yine bildiğiniz gibi

1 / 12

​Peskov, Putin'e iki gün boyunca Tuva Cumhuriyetli lideri Şolban Kara-ool, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'un eşlik ettiğini belirtti.
2 / 12

Peskov ayrıca Rus liderin ziyaretinden görüntülerin Kremlin tarafından paylaşılacağını aktardı.
3 / 12

Bu arada bu Putin'in Tuva'da geçirdiği ilk tatil değil. Rus lider geçen yıl ağustos ayında da bölgeye gitmiş, balık tutmuş ve avlanmıştı. Peskov, Rus liderin tatil sırasında bölgedeki bir gölde 2 saat boyunca bir turna balığını kovaladığını belirtmişti.
4 / 12

5 / 12

6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin Rusya Rusya Devlet Başkanı tuva yenisey

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Süper Lig'de Aboubakar bombası

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
helal olsun ,tam bir lider.aynı zamanda yiğit biri.
Tuva Türk şehridir
Helal olsun adama
Adam gibi adam.
adamsın sen Putin adamsın adamsın, kapı gibi adamsın, gerçek dünya liderisin.
Rusya gibi küçük bir ülkeyi yöneten kişide koruma yokmu ne kadar ayıp bizler Cumaya orduyla gider orduyla geri doneriz milletin parasını mersedes lerle yeriz
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

İran'dan ABD'ye dikkat çeken askeri güç mesajı!

İran'dan ABD'ye dikkat çeken askeri güç mesajı!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası

Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası

Almanya’dan önemli Türkiye açıklaması!

Almanya’dan önemli Türkiye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.