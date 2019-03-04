Rusya İsrail-Filistin toplantısına ev sahipliği yapacak

RİYAD (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İsrail-Filistin barış süreci, Suriye'deki durum, terör ve aşırılık gibi konuları görüştü.

Körfez turunun ikinci durağı Suudi Arabistan'a gelen Lavrov, Cubeyr ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Barış sürecine ilişkin konuşan Lavrov, ülkesinin, bu sürecin görüşüleceği bir Filistin-İsrail toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Lavrov, "İsrail'in bizimle olan iletişimine binaen, Rusya'nın ev sahipliğinde ön şart olmaksızın barış sürecinin görüşüleceği bir toplantı yapılması konusunda Filistin yönetimiyle anlaştık." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin toplantı için hazır olduğunu ancak İsrail'in henüz bir tarih vermediğini belirten Lavrov, bir tarih belirlemesi durumunda İsrail'in girişimine olumlu karşılık vermeye hazır olduklarını kaydetti.

İsrail-Filistin barış sürecinde yaşanan durgunluğun, iki devletli çözüm temelinde barışçıl yöntemle aşılabileceğini ifade eden Lavrov, Arap Barış Planını devre dışı bırakma çabaları olduğunu belirterek, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına işaret etti.