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Rusya lideri Putin'den orduya darbe: 15 generali açıklama yapmadan görevden aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2018 19:17 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda çalışan 15 generali görevden aldı. Putin, generalleri neden görevden aldığıyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Rusya lideri Putin'den orduya darbe: 15 generali açıklama yapmadan görevden aldı

Rusya lideri Putin’in imzaladığı ve Devlet Yasal Bilgi Sistemi'nin internet sayfasında yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Cezaevi Servisi ve Soruşturma Komitesinde yöneticilik yapan general rütbesindeki 15 kişinin görevine son verildi.

NEDEN GÖREVDEN ALDIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

Ayrıca kararname ile Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Vladlen Aksenov da görevinden alındı.

Generallerin görevden alınma sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı.

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Rusya putin darbe ordu 15 general görevden aldı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Reis ne yaparsa doğrudur. Trump’in sonunu getirecek inşallah.
bizde olsa vay diktatör vay şu bu naraları atanlar şimdi sosyal medya kilitlenmiş haber kanalları flaş haber geçecekti
aynı şeyi yıllardır yapıyor bizimkiler, hiç böyle başlık göremedik.
abd darbe yapmak istiyordu gecen gun aciklama yapmisti adam onlem almis
ura! putinovski uraaaaa!
Putin Rusya'nın Bahçelisidir!!!
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