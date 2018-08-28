Rusya lideri Putin'den orduya darbe: 15 generali açıklama yapmadan görevden aldı

Rusya lideri Putin’in imzaladığı ve Devlet Yasal Bilgi Sistemi'nin internet sayfasında yayımlanan kararnameyle ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Federal Cezaevi Servisi ve Soruşturma Komitesinde yöneticilik yapan general rütbesindeki 15 kişinin görevine son verildi.
Ayrıca kararname ile Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Vladlen Aksenov da görevinden alındı.
Generallerin görevden alınma sebebi ile ilgili açıklama yapılmadı.
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