Rusya-Ukrayna geriliminde son durum! ABD Başkanı Biden işgal uyarısında bulunup "Can kayıpları çok olur" dedi, Türkiye'nin teklifi masada

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamaları gerilimi daha da tırmandırdı. ABD Başkanı Biden, düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’ya gireceğini öngördü ve olası bir işgalin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir felaket olacağını söyledi. Washington’da basın mensuplarının karşısına çıkan Biden, "Rusya Ukrayna’yı işgal ederse bunun bedelini hemen, kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede ödeyecektir" dedi.

"CAN KAYIPLARI ÇOK OLUR"

Biden, Ukrayna’ya hâlihazırda 600 milyon dolar değerinde askerî mühimmat gönderdiklerine işaret ederek “Ruslar Ukrayna’ya girerse can kayıpları çok olur” uyarısında bulundu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba, Kiev’de gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rusya’ya krizin çözümü için iki seçenek sunduklarını ve ilk yolun diplomasi olduğunu belirterek “Eğer Rusya saldırganlığını yinelerse alternatifi ise ağır sonuçlar ve bir çatışma. Açık ki, tercih edilen ve sağduyulu yol, diplomasi ve bu herkes için daha iyi olur” dedi. Blinken, Ukrayna sınırlarında 100 bine yakın Rus birliği olduğunu aktararak bu rakamın çok kısa sürede iki katına çıkabileceğine işaret etti. Blinken, Ukrayna’ya hâlihazırda savunma desteği sağladıklarının altını çizerek Rusya’nın saldırganlığını tekrarlaması durumunda desteği artırabileceklerini vurguladı.

GÖZLER CENEVRE'DE

Rusya’ya krizin çözümü için iki seçenek sunduklarına dikkati çeken Blinken “İlk seçenek; diplomatik, barışçıl şekilde anlaşmazlıkları çözmek ve akabinde gerginliği azaltmak. Eğer Rusya, saldırganlığını tekrarlarsa alternatifi ise ağır sonuçlar ve bir çatışma. Açık ki, tercih edilen ve sağduyulu yol, diplomasi ve bu herkes için daha iyi olur” değerlendirmesinde bulundu. Blinken, Rusya’yla görüşmelerde karşılıklı olarak güvenlik alanında endişeleri dile getirdiklerini ve henüz teklif yapmadıklarını aktararak, bugün Cenevre’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesinde bu konuda daha iyi bir anlayışa sahip olacağını kaydetti.

TÜRKİYE'NİN TEKLİFİ MASADA! ÇABALAR SON UÇ VEREK Mİ?

Türkiye de Ukrayna-Rusya sınır hattındaki gerilimin düşürülmesi amacıyla tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihay Podolyak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Türkiye’ye davetinin “potansiyele sahip” bir teklif olduğunu söyledi. odolyak, teklifin şüphesiz “iyi düşünülmüş ve potansiyele sahip olduğunu” belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki meseleleri çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Türkiye’ye davetini “memnuniyetle karşıladıklarını” bildirmişti.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA NELER OLUYOR?

Her şey 2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle başladı… Rusya, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı ilhak etti. Tansiyonun yüksek olduğu dönemde Batı ülkeleri Rusya’ya yaptırım kararı alırken, Rusya-Ukrayna sınırındaki Donetsk’te de Moskova’nın desteğiyle Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusu ile savaşa başladı.

Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.



