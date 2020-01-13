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  4. Rusya ve Türkiye mutabakatının ardından İdlib'de hava saldırıları durdu

Rusya ve Türkiye mutabakatının ardından İdlib'de hava saldırıları durdu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 07:51 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib vilayetinde Rusya ile Türkiye arasında mutabık kalınan ateşkesin Pazar günü başlamasıyla birlikte muhaliflerin bulunduğu vilayette hava saldırıları durdu.

Rusya ve Türkiye mutabakatının ardından İdlib'de hava saldırıları durdu

Suriyeli muhaliflerin elindeki son toprak parçasını ele geçirmek isteyen Cumhurbaşkanı Beşar Esad hükümetinin taaarruzu kapsamında Rus savaş uçakları ve Suriye ordusunun topçu atışlarından kaçan yüzbinlerce kişi İdlib'de evlerini terk etti. Bir bölümü Türkiye sınırına geldi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir" denildi.

Kaynak: Reuters

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İdlib Ateşkes

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