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  4. Rusya'da koronavirüs karantinasından kaçan kadın polise teslim olmayı reddediyor

Rusya'da koronavirüs karantinasından kaçan kadın polise teslim olmayı reddediyor

14.02.2020 08:56 | Son Güncelleme

Rusya'da Covid-19 adındaki koronavirüs karantinasına alınan ancak daha sonra hastaneden kaçan 32 yaşındaki Alla Ilyina, yetkililerin zorla kendini hastaneye geri götürme çabalarına karşı direniyor. Alla Ilyina'nın St. Petersburg'daki evinde olduğu, ancak kendisini eve kilitleyerek polis memurlarına kapıyı açmayı reddettiği belirtildi.

Rusya'da koronavirüs karantinasından kaçan kadın polise teslim olmayı reddediyor

Rusya'da Covid-19 adındaki koronavirüs karantinasına alınan ancak daha sonra hastaneden kaçan 32 yaşındaki Alla Ilyina, yetkililerin zorla kendini hastaneye geri götürme çabalarına karşı direniyor.

Alla Ilyina'nın St. Petersburg'daki evinde olduğu, ancak kendisini eve kilitleyerek polis memurlarına kapıyı açmayı reddettiği belirtildi.

Geçen ay Çin seyahatinden geri dönen Ilyina, 6 Şubat'ta yapılan test sonuçları negatif çıksa da koronavirüsün kuluçka süresi olan iki hafta boyunca karantinada tutulmak istendi.

Ancak hastanedeki koşullara daha fazla dayanmak istemeyen Ilyina, elektronik kilidi kırarak hastaneden kaçtı. Instagram hesabından hastaneden nasıl kaçtığını gösteren bir plan da çizdi.

Üniversitenin fizik bölümünden mezun olan Ilyina, 30 Ocak'ta Çin'in Hainan adasındaki geziden geri döndü; bir süre sonra da boğaz ağrısı hissetmeye başladı.

6 Şubat'ta ambulansı aradıktan sonra Botkin'deki kliniğe yatırıldı.

Test sonuçları negatif çıksa da önlem olarak Ilyina'nın iki hafta daha hastanede kalması gerektiği belirtildi. Instagram'a, "Üç test de sağlıklı olduğumu gösteriyorsa neden karantina?" diyen Rus kadın ertesi gün kaçtı.

Ilyina, bir hafta boyunca yetkililerin harekete geçmediğini de sözlerine ekledi.

Ancak şimdi yetkililerin elinde en geç 19 Şubat'a kadar hastaneye geri götürülmesi yönünde mahkeme kararı olduğu belirtiliyor.

Hamile olduğunu öğrenince kaçtı

Alla Ilyina, Rusya'da karantinadan kaçan tek kişi değil.

Geçen hafta Rus medyası 34 yaşındaki Guzel Neder'in de Samara şehrindeki hastaneden oğluyla beraber camdan atlayarak kaçtığını aktarmıştı.

Instagram hesabından iki çocuğuyla tatil fotoğraflarını paylaşan Guzel Neder, Hainan adasındaki tatilinden döndükten dört gün sonra ateşi çıkan ve öksürmeye başlayan oğluyla karantinaya alınmıştı.

Test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen hastanede tutulan Neder, hastanede yaptığı test sonucu hamile olduğunu öğrenince hastanedeki koşulların kötü olmasından ötürü oğluyla camdan atlayarak kaçtı.

Yetkililerin Neder'in evine gelip kadını sorguladığı ancak bir suçlamanın yöneltilmediği belirtildi.

Son birkaç gündür Rusya sosyal medyasında karantina koşullarının kötü olmasına dair fotoğraflar ve hikayeler paylaşılıyor.

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