Rusya'da koronavirüs karantinasından kaçan kadın polise teslim olmayı reddediyor

Rusya'da Covid-19 adındaki koronavirüs karantinasına alınan ancak daha sonra hastaneden kaçan 32 yaşındaki Alla Ilyina, yetkililerin zorla kendini hastaneye geri götürme çabalarına karşı direniyor.

Alla Ilyina'nın St. Petersburg'daki evinde olduğu, ancak kendisini eve kilitleyerek polis memurlarına kapıyı açmayı reddettiği belirtildi.

Geçen ay Çin seyahatinden geri dönen Ilyina, 6 Şubat'ta yapılan test sonuçları negatif çıksa da koronavirüsün kuluçka süresi olan iki hafta boyunca karantinada tutulmak istendi.

Ancak hastanedeki koşullara daha fazla dayanmak istemeyen Ilyina, elektronik kilidi kırarak hastaneden kaçtı. Instagram hesabından hastaneden nasıl kaçtığını gösteren bir plan da çizdi.

Üniversitenin fizik bölümünden mezun olan Ilyina, 30 Ocak'ta Çin'in Hainan adasındaki geziden geri döndü; bir süre sonra da boğaz ağrısı hissetmeye başladı.

6 Şubat'ta ambulansı aradıktan sonra Botkin'deki kliniğe yatırıldı.

Test sonuçları negatif çıksa da önlem olarak Ilyina'nın iki hafta daha hastanede kalması gerektiği belirtildi. Instagram'a, "Üç test de sağlıklı olduğumu gösteriyorsa neden karantina?" diyen Rus kadın ertesi gün kaçtı.