Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Abdest almak ile ilgili rüyaların tabirleri

Genelde hayra yorumlanan rüyalardan biri olan abdest almak için duruma göre farklı tabirler mevcuttur. Güzel ahlak, iyi niyet ve hayırlı işlere yorumlanan rüyada abdest almak gören kişiye müjdeli haberler geleceğine işaret olarak sayılır. Rüyada abdest almak farklı durumlarda farklı yorumlanabilir. Rüyada abdesti aldığınız yere göre değişebilir. Mesela çeşmede, şadırvanda, banyoda, havuzda, tuvalette abdest almak ile kabede abdest almak için rüya tabirleri farklı farklıdır. Diğer yandan rüyada abdest almak ile rüyada boy abdesti farklı anlama gelir. Rüyada abdest alıp namaz kılmak ve buna benzer abdest ile ilgili olan rüyaların tabirlerini haberimizde bulabilirsiniz.

RÜYADA ABDEST ALMAK NE DEMEKTİR?

Rüyada abdest almak güzel ahlaklı olmaya, iyi niyetli ve hayır yapmayı seven kişilere, hidayete ermeye, hak yolunu bulmaya, kudretli ve yüce gönüllü olmaya delalet eder. Rüyada abdest almak her zaman hayırlı ve güzel olana işaret eder. Rüya sahibinin mutluluk verici haberler alması ya da böyle olaylar yaşaması, sorunlara çözüm, dertlere şifa bulması anlamına gelirken zor durumda olan kişiler olduğu şeklinde de yorumlanır. Bu rüya hak yolunu ve dini terk etmiş kimselerin hak yolunu yeniden bulacaklarına ve sonsuz bir gönül rahatlığına kavuşarak, tövbekâr olacaklarına yorulur. Rüyasında abdestini tam aldığını gören kişi her türlü sıkıntıdan kurtulacak demektir.