Rüyada diş görmek ne anlama gelir? Rüyada diş düşmesi, çıkması, ele dökülmesi ne demek?

Rüyada dişlerini gören kişinin rüyası, akrabalarıyla arasına girecek mesafelere, kedere ve hüzünlere, gelirlerdeki artışlara, aile fertleriyle ilgili bazı durumlara yorulabilir. Rüyada görülen dişler aynı zamanda bazı gizli işlere karşı tedbirle yaklaşılması gerektiğinin işaretidir. Genel olarak ağzın sağ tarafındaki dişlerin görülmesi erkeklerle ilgili durumlara, soldaki dişlerin görülmesi ise kadınlara ait durumlara işaret olur. Aynı şekilde sağ taraf yaşlılar, sol taraf gençlerle ilişkilendirilir. Rüyasında dişlerini aralıklı olarak gören kişinin aile fertlerinin arasında tartışmalar çıkabilir, ekonomik açıdan bazı zorluklara düşülebilir. Rüyada kendi dişlerinin arasından et çıkaran kişi ise başkalarının arkasından konuşuyor ve bu hareketi o kişilere zarar veriyordur.

Rüyada Diş Görmek

Rüyada dişlerinin farklı şekillerde uzadığını gören kişi ailesiyle çeşitli tartışmalara girebilir. Kişinin dişlerinin rüyada büyümesini ve uzamasını görmesi aile içinde çıkması muhtemel münakaşalara işarettir. Rüyada dişlerinin çok kötü koktuğuna şahit olan kişinin ailesi çok kötü bir şöhrete sahip olabilir. Dişin rüyada nasıl göründüğüne dair detaylar da yorumlamalara çeşitlilik katmaktadır. Rüya sahibi eğer dişlerinin altından olduğunu görmüşse bu iyiye işarettir. Eğer rüyada dişler gümüşten ise bu rüya kişinin ekonomik açıdan uğrayacağı bir zarara işaret olabilir. Rüyasında dişleri kamaşan kişi en ihtiyacı olduğu zamanda aile üyelerinin yardımından mahrum kalabilir, aile üyeleri kişinin rezil olmasına göz yumarak onu terk edebilir.

Rüyada Dişin Düşmesi

Rüyada sebepsiz yere düşen diş çevredeki hamile bir kadının sağlıklı bir şekilde doğum yapacağına işarettir. Eğer kişinin çevresinde hamile bir kadın yoksa, kişi rüyasından kavgalı olduğu bir yakınıyla kısa zaman barışacağı ihtimalini de çıkartabilir. Bu açıdan kişi yakın akrabalarına daha olumlu yaklaşarak küslükleri bitirilebilir. Rüyada dökülen diş süt dişi işe bu rüya, kişinin varsa erkek kardeşinden ya da çocuğundan hayırlı bir yardım alacağının habercisidir. Dişin dil yardımıyla çıkarılıp atılması ise kişinin hakkında söylenecek bazı sözlerden dolayı aile ortamının bozulacağının işareti olabilir. Bu durumda kişi aile fertleriyle açık açık her şeyi konuşmalı, kendisi hakkında söylenen sözlerin ya da atılan iftiraların gerçeği yansıtmadığını söylemelidir. Buna rağmen inandırıcı olamıyorsa yine de aile fertlerine karşı üslubunu korumalıdır. Çünkü zaman her şeyi en doğru şekilde ortaya çıkarır. Dişlerin sallandığının görülmesi ise kişinin meydana gelmesi muhtemel bazı keder ve üzüntüleri def etmek için malından ya da parasından feragat edeceğinin işaretidir. Bu durumda kişi o dönem itibarıyla ekonomik faaliyetlerinde daha hassas olmalıdır. Söz konusu sağlığı olursa hiçbir masraftan kaçınmamalıdır. Aile fertleri ile ilgili üzücü bir durum yaşanırsa mümkün olduğunca sağlam durmalı ve aile fertlerine hem maddi hem de manevi olarak yardımcı olmalıdır.

Rüyada Diş Çıkması

Rüyada yeni bir dişin çıktığını görmek, en kısa zamanda yeni bir evlat sahibi olunacağının işaretidir. Eğer bu diş alt çene kısmında çıkmışsa bu çocuk kız, üst çene kısmında çıkmışsa erkek olabilir. Rüyada dişlerinin altın ya da gümüş olarak çıktığını gören kişinin mal varlığına zarar gelebilir ya da bazı hastalıklara maruz kalınabilir. Böyle bir durumda kişi soğukkanlı olmalı ve en doğru kararları almaya çalışmalıdır. Unutmamalıdır ki hiçbir acı kalıcı değildir. Gerçek hayatta ağrılı olan bir diş rüyada çıkıyor ise, kişi kendisine eziyet eden bir kişiden kurtularak feraha erecektir. Kişinin borcunun tamamını ödeyerek borçlandığı kişiyle arasındaki maddi alışverişi sonlandıracağı anlamına da gelir. Rüyada eğer çıkan dişin yenilendiği görülüyorsa, kişi birtakım zararlardan sonra bol kazançlar elde edebilir. İlk sıkıntılı dönemde mümkün olduğunca sabır gösterilmeli ve gelecek güzel günler beklenmelidir.

Rüyada Ön Dişi Düşmesi

Rüyada ön dişlerin düşmesi, işle ilgili alınan tüm tedbirlerin bozulacağına işaret olabilir. Bu durumda kişi asla panik yapmamalı ve tekrardan durum değerlendirmesi yaparak farklı tedbirler almalıdır. Unutmamalıdır ki başarı kadar başarısızlık da hayatın olağan akışı içerisindedir. Gelecek başarısızlıkları başarıya çevirmek tamamen kişinin kendi elindedir. Önemli olan başarısızlıklar karşısında olumsuz düşüncelere düşmeden yeniden başlayabilmektir. Bu başarıldığı takdirde iyi günler mutlaka gelecektir. Bu rüya aynı zamanda yeni bir doğum haberi olarak da değerlendirilir. Bu doğum rüya sahibinin çok yakınında gerçekleşebilir, rüya sahibi bir kardeş ya da çocuk sahibi olabilir.

Rüyada Dişlerin Düşmesi

Rüyasında bütün dişlerinin düştüğünü ve düşen dişlerinin de yanında olduğunu gören kişinin nesli oldukça uzun olacaktır. Yerinden oynayan dişler ise aile halkıyla çeşitli tartışmalara girileceğinin işaretidir. Böyle bir durumda insanlara küsmeden iletişime devam etmek çok önemlidir. Çünkü kişi çevresiyle bir bütündür. Herkes kimi zaman çevresiyle anlaşmazlığa düşebilir. Çevresine karşı kırıcı olmadan iletişime devam etmek, kişi açısından en doğru hareket olacaktır. Kökünden çekilip koparılan diş ise kişinin uzunca bir zamandır akrabalarını ziyaret etmediğinin göstergesidir. Dişin koparılması esnasında görülen kan kişinin akrabalarını ziyaret etmesinin yanlış bir davranış olduğunun yüzüne vurumudur. Kişi en kısa zamanda akrabalarını ziyarete başlamalı ve mümkün olduğunca akraba ziyaretlerini aksatmamalıdır. Ağrısız bir şekilde peş peşe dökülen dişler ise uygun olmayan bazı eylemlerin yapıldığının işaretidir. Bu rüyanın ardından yapılan şeyler gözler geçirilmeli ve varsa hatalar düzeltilmeye çalışılmalıdır. Eğer bu düşme ağrılı bir şekilde gerçekleşiyorsa kişi elindeki birtakım eşyalarını kaybedebilir. Kaybedilen mallar için asla üzülmemeli ve çalışmaya devam etmelidir. Ya da aksine tarımla uğraşıyorsa çok iyi bir gelir elde edebilir, malı çoğalabilir. Bazı tabir uzmanlarına göre de rüya sahibinin çocuğunun olmayacağının işaretidir. Böyle bir durumda paniğe kapılmadan modern tıptan faydalanma gayreti gösterilmelidir.

Rüyada Dişlerin Eline Dökülmesi

Kişinin rüyasında avuç içinde ya da cebinde gördüğü dişleri farklı şekillerde yorumlanır. Eğer kişi dişlerini kendi elleriyle çıkarıyorsa bu durum rüya sahibinin servetini kötü bir şekilde harcayacağının işaretidir. Böyle bir durumda gerekirse finansal danışmanlık şirketlerinden yardım alınarak, ticari hayat ona göre şekillendirilmelidir. Ayrıca lüzumsuz tüm harcamalar kısılmalı ve daha tasarruflu davranılmalıdır. Ya da kişinin aile fertleriyle uygun olmayan bazı eylemlerde bulunabileceğine de yorulur. Kişi bu eylemler sonucunda pişmanlıklar yaşayabilir. Geri dönüşü olmayan büyük pişmanlıklar yaşamamak için mutlaka ama mutlaka sağduyulu hareket edilmelidir. Kişi aklından hiçbir zaman çıkarmamalıdır ki; karşısındaki insanlar ailesidir ve hayatında kalıcıdır. Bunun bilincinde olarak hareket etmelidir. Dökülen dişler ele alınmışsa, rüya sahibi küs olan akrabaları arasındaki sorunları çözerek onları barıştıracaktır. Kişinin akrabaları arasında bu şekilde bir husumet bulunuyor ise hiç vakit kaybetmeden bir an önce harekete geçerek akrabalarını barıştırmalıdır. Dökülen dişler yere değmeden avuca alınmış ise aile fertlerinden birinin rahatsızlık geçirme ihtimali vardır. Bu durum her ne kadar üzücü olsa da bu rahatsızlık kısa süreli bir sağlık probleminden öteye gitmeyecektir. Bu yüzden kişi elinden geldiğince sıkıntı yaşayan akrabası ya da aile ferdine destek olmalıdır ve onu yalnız bırakmamalıdır.

Rüyada Dişin Yerinden Çıkması

Rüyada dişlerinin yerinden çıktığını gören kişi, yakın zamanda bazı ödemelerini gerçekleştirecektir. Aynı rüya farklı yorumcular tarafından kişinin elindeki malı bazı şeyler için harcayacağı şeklinde de yorumlanır. Böyle bir durumda yapılacak harcamalara mümkün olduğunca dikkat edilmeli ve kişi kendisini zora sokacak finansal davranışlara girişmemelidir. Alt ve üst taraftaki dişlerin yerinden çıkarak yer değiştirmesi hane içindeki tartışmalardan kadınların galip çıkacağı anlamını taşır. Kadınların galip çıkması sevindiricidir. Çünkü ailedeki kadınlar erkeklerin baş tacıdır. Rüyayı gören kişi erkek ise tartışmadan haksız çıktığı ve başarısız olduğu için üzülmemeli, bilakis sevinmelidir. Rüyada yerinden çıkarak kaybolan ve bir daha bulunamayan dişler çalışmak için ülke ya da şehir değiştirecek bir akrabayı temsil ediyor olabilir. Yapılacak bu yolculuk hasret duygusunu körüklese de bu durum kişinin akrabası için en hayırlısıdır.

Rüyada Kendi Dişini Görmek

Rüyada kişinin kendi dişini görmesi genel olarak ekonomik konularla ilgili işaretler olarak yorumlanır. Eğer dişler iyi bir şekilde görülüyorsa kazanç, kötü bir şekilde görülüyorsa ekonomik kayıpların olacağına işaret olabilir. Yaşanacak ekonomik kayıplar nedeniyle endişeye kapılmamalı ve eskiye göre daha yoğun bir şekilde işlere sarılarak, olumsuz dönemlerin bir an önce geçmesi beklenmelidir. Ekonomik açıdan kazanç sağlanırsa da hiçbir zaman işler boşlanmamalı ve her an sıkıntıların baş gösterebileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Rüyada Azı Dişinin Çıkması

Rüyasında arka azı dişlerinin çıktığını gören kişinin bu rüyası çevresindeki yaşlılardan biriyle ilgili olabilir. Bu kişiden gelecek üzücü ya da sevindirici bir haberin işaretidir. Eğer azı dişler dökülüyorsa bu sağlığın habercisidir. Rüya sahibi uzun süreler yaşayacak, sağlığını muhafaza edebilecektir. Yaşlansa dahi gençken yaptığı birçok şeyi yapmaktan geri kalmayacaktır.

Rüyada Siyah Diş Görmek

Rüyada dişlerini çürümüş ya da siyahlaşmış olarak görmek, tüm sıkıntıların geçeceğine işarettir. Yine aynı rüya kişinin yakın çevresindeki kişilerle yapacağı birtakım yüz kızartıcı eylemlerden dolayı utanacağı anlamına gelir. Kişi bu eylemlerden sonra oldukça utanacak ve pişman olacaktır. Eğer kişi bu rüya sonrası yüz kızartıcı eylemlerde bulunuyor ise bir an önce bunlara son vermelidir. Ne kadar gecikilirse o kadar daha çok üzünüleceği akıldan çıkarılmamalıdır. Rüyada çürüyen dişler evdeki bereketin azalacağının işaretidir. Eğer çürüyen bu dişler aynı zamanda sallanmaya da başlamış ise, kişinin geliri daralabilir, mevcut parasının birçoğunu kaybedebilir. Başkalarının dişinin çürüdüğünü görmek ise kişinin kimseye faydası olmayacak bir konuşma gerçekleştireceğinin işaretidir. Böyle bir durumda kişi çeşitli ortamlarda yapacağı tüm konuşmalarına azami dikkat etmelidir. Lekelenen diş sıkıntılı günlerin yakında olduğunu haber eder

Rüyada Diş Kaybetmek

Kişinin tüm dişlerinin döküldüğünü görmesi, alacağı kötü haberlere işaret eder. Parçalanan ve düşen dişler, mevcut borcun ödemesi konusunda ortaya çıkabilecek kolaylığı temsil eder. Bu rüyayı gören kişi yeni doğacak bir bebeğin haberini de alabilir, uzun zamandır görmediği sevdiğiyle iletişime de geçebilir. Rüyasında dişini çektiğini gören kişinin akrabalarıyla olan iletişiminde kopukluklar yaşanacaktır. Akrabalar ile yaşanan kopuklukların bir an önce giderilmesi gerekir. Eğer kişi başkasının dişini çekiyorsa kişinin başına gelecek olaylardan etrafındaki kişilerden biri menfaat sağlayabilir. Böyle bir durumda rüya sahibinin etrafında bulunan kişileri tekrardan gözden geçirmeli ve kötü niyetli kişilerin olması durumunda o kişileri hayatından çıkarması gereklidir.

Rüyada Güzel Diş Görmek

Rüyasında güzel dişlere sahip olduğunu gören kişi akrabaları tarafından taktir edilecektir. Yine ayrı rüyayı farklı yorumcular ekonomik faaliyet sonucu çok iyi kazançlar elde edileceği şeklinde yorumlarlar. Kişi, hiç beklenmedik şekilde yüklü miktarda paranın sahibi olabilir. Bu durumda kişi ileriye dönük faydalı tasarruflarda bulunabilir. Rüyada dişler ışıl ışıl, bembeyaz ve parlaksa bu kişi hayatına mutlu ve huzurlu bir şekilde devam edecektir.

Rüyada Dişlerin Yamulması

Rüyasında dişlerinin yamulduğunu gören kişinin bir rahatsızlığı varsa, kişi bu yüzden acı çekebilir. Gelecek acılar karşısında dayanıklı olmaya çalışılmalıdır. Yamulan diş ağrıya sebep oluyorsa bu durumda rüya çeşitli başarıların elde edilerek hayatın düzene sokulacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Başkasının Dişini Görmek

Rüyada kişinin başkalarının dişini güzel bir biçimde görmesi, özellikle de etrafındaki dostlarının iyi paralar kazanacağına işaret olabilir. Böyle bir durumda etrafındaki kişilere iyi tavsiyelerde bulunulmalıdır. Rüyada kişinin başkalarının ağzında takma dişler görmesi, insanlara yalan söyleyen ve insanları aldatan sahtekar biriyle karşılaşacağı anlamına gelebilir. Bu açıdan kişinin rüya sonrası bu konuda dikkatli olması gerekir. Mutlaka çevresinde yalancı nitelikte olabilecek kişilere karşı daha titiz davranmalıdır.

Rüyada Ön Dişleri Görmek

Rüyada kişinin ön dişlerini oldukça beyaz ve çok güzel görmesi, amcasının ya da babasının dünyada çok fazla mal elde edeceği anlamını taşır. Yine amcası ya da babasının çok fazla şöhrete kavuşacağına işaret olabilir. Rüya kişinin iki adet ön dişlerinin yanında bunlara birebir benzer şekilde iki adet daha diş bittiğini görmesi, ailesinin genişleyeceği anlamına gelir. Bu şekildeki dişler erkek kardeşlere ya da erkek çocuklara da işaret olabilir. Yine rüyada ön sivri dişleri görmek çocuklarla, ön azı dişler hizmetinde çalışanlarla ilgili şeylere işaret olabilir. Bu durumda kişi kendisi için çalışan kişilerin durumlarındaki değişiklikleri gözlemlemeli ve olumsuz birtakım olaylar dikkatini çekerse vakit kaybetmeden müdahale etmelidir. Aksi takdirde geç kalacak ve üzücü olaylara şahit olacaktır. Rüya sahibinin ön dişler görmesi sözle söylenen ve gizlenmeyen bazı şeylere işaret olabilir. Rüyada ön dişlerin yerinden çıkması erkek kardeş, kız kardeş ya da erkek çocuk ile yapılacak tartışmalara işaret olabilir. Yapılan bu tartışma sonucu kişinin onlara söyleyeceği sözler, karşısındakilerin kalbini kırabilir. Bu söylenenler yüzünden uzun süre küs kalınabilir. Bu durumda kişi ağzından çıkacak her kelimeye çok dikkat etmeli ve asla aile fertlerini ya da akrabalarını kırıcı sözler sarf etmemelidir. Kişinin rüyada ön dişlerinin güzelleştiğini ya da arttığını görmesi makamı olan güçlü kişilerden yardım alınacağına işaret olabilir. Bu yardım tam da ihtiyaç olunan zamanda gelebilir. Rüyada ön dişlerinin uzun olarak görülmesi halk içinde toplanılacak olan beğeninin işareti olabilir.

Rüyada Büyük Diş Görmek

Rüyasında dişlerini büyümüş bir şekilde gören kişiyi huzurlu günler bekliyordur. Kişinin gerek iş hayatında gerekse de aile hayatında oldukça güzel gelişmeler olabilir.

Rüyada Köpek Dişi Görmek

Rüyada köpek dişlerini görmek, amca çocuklarıyla ilgili gelişmelere işaret olabilir. Kişi o dönem için amca çocukları ile ilgili gelişmelere odaklanmalı ve yardım edeceği bir durum var ise mutlaka yardıma koşmalıdır. Rüyada kişinin köpek dişlerinin fazla olduğunu görmesi, rüya sahibinin zeki olduğuna işarettir.

Rüyada Dişin Ağrıması

Rüyada kişinin dişlerinin ağrıdığını görmesi, çocukları ile ilgili bazı can sıkıcı olaylara maruz kalacağına işaret olabilir. Çocuklarının söyleyecekleri bazı şeyleri yanlış anlayarak gereksiz yere üzülebilir. Böyle bir durumda gereksiz alınganlık göstermeden, karşısındaki kişilere mümkün olduğunca pozitif yaklaşmalıdır. Rüyada kişinin dişinin ağrıdığını görmesi, gelişecek beklenmedik bazı olayların olacağına da işaret olabilir. Yine rüyada dişinin ağrıdığını görmesi, beklenmeyen harcamaların yapılacağına da işaret olabilir. Yapılan bu harcamalar yüzünden ekonomik açıdan çeşitli zorluklar yaşanabilir. Eğer kişi ağrıyan dişlerinin acısına dayanmak amacıyla dişlerini eline alıyorsa, güzel şeyler yaşanacağına işaret olabilir. Bu acıya dayanmak için iki elini kullanmış ise, bu durum satın alınacak yeni taşınmaz mallara ya da eve alınacak yeni eşyalara işaret olabilir. Alınacak taşınmaz ve eşyaların ihtiyaç olup olmadığı gözden geçirilmeli ve israfa girilmemelidir.

Rüyada Kürdan Kullanmak

Rüyada kişinin dişlerini kürdan ile temizlediğini görmesi, olumsuz şeyler yaşayacağına işaret olabilir. Özellikle de ekonomik açıdan bazı sıkıntılara işaret ediyor olabilir.

Rüyada Diş Çektirmek

Kişinin rüyasında dişlerini çektirdiğini görmesi ekonomik olarak gelirinin artacağına işaret olabilir. Rüyada dişlerine dolgu yaptırdığını görmesi ekonomik ve mali konularda birtakım sorunlar yaşayacağı anlamına gelebilir. Rüyada kişinin takma dişler kullandığını görmesi, belli bir işte başarıya ulaşacağının işareti olabilir. Yine bu rüya arzu ettiği bazı şeylere kavuşacağına da işaret olabilir. Eğer kişi rüyada başka birisinin takma diş taktığını görür ise bu yalancı bir insanın ona zarar vermeye çalıştığına işaret olabilir. Böyle bir durumda kişi o dönem itibarıyla etrafında kendisine zarar verme potansiyeli olan herkese daha dikkatli davranmalıdır.

Rüyada Diş Doktoru Görmek

Rüyada rüya sahibinin diş doktoru görmesi bazı konularda ikilemler yaşayacağı anlamı taşıyabilir. Bu ikilemde kalma durumu canını sıkıyor olabilir. Ancak en yakın bir zamanda sevdiği bir dostu ona yardım elini uzatacaktır.