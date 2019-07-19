Rüyada ev almak ne demek? Rüyada ev almak ile ilgili rüya tabirleri

Kiradan kurtulmak, yatırım yapmak, çocuğunun geleceğini güvence altına almak vb. pek çok nedenle insanlar ev almak isterler, ev almayı hayal ederler. Tabii bu istek kendini rüyada da gösterir. Peki rüyada ev almak ne anlama gelir? Rüyada ev aldığını görenler bunu olumlu bir haber olarak mı yorumlamalılar? Bu ev almayla ilgili gelişmeler için bir müjde olabilir mi? Merak edenler için rüyada ev almak ve eski ev, yeni ev, büyük ev almak, ev gezdiğini görmek gibi diğer detaylarına ait rüya tabirlerini yazımızda bir araya getirdik. RÜYADA EV ALMAK İnternette aranma değerleri de gösteriyor ki rüyada ev almak insanların sık sık anlamını araştırdığı rüyaların başında geliyor. Sık görülen bu rüya insanlara bir ev müjdesi olarak geliyor ve doğal olarak onları heyecanlandırıyor. Peki rüyada ev almak direkt olarak ev almakla ilgili bir mesaj mı taşır? Ne yazık ki durum böyle değildir. Genel olarak rüyada ev görmek rüyayı gören kişi ev alacak diye yorumlanmaz. Daha çok rüyayı gören kişiyi hayatında büyük değişimlerin beklediği tabir edilir. Tabii bu değişim ev almak da dahil her şeyle ilgili olabilir.

RÜYADA YENİ EV ALMAK Rüyada yeni ev almak, kişinin yaşamında oluşacak gelişmelerin, hayırlı sonuçlar doğuracağına, maddi anlamda güzel bir gelir elde edileceğine işarettir. Rüyasında ev alan kimse inançlı, salih bir kimsedir ve dünya malına çok fazla önem vermez. Sağlıklı bir ömrün, sevilen kişilerle beraber neşe içinde geçecek bir hayatın müjdecisidir. Yeni ev almak yeni haberler ve gelişmeler demektir. İş konusunda da yeni ortaklıkların kurulması anlamına gelir. Rüyasında yeni ev alan kişilerin hayalleri gerçek olur. RÜYADA ESKİ EV ALMAK Rüyada eski ev almak, rüya sahibinin, çok sıkıntılı ve sorunlu bir işe gireceğine, büyük bir zarar göreceğine ve çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağına alamet eder. RÜYADA BÜYÜK EV ALMAK Rüya sahibinin rüyasında çok büyük ev aldığını görmesi yeni hayat kurması anlamına gelir. Rüyada büyük ev alıp taşınmak, en büyük hedefinin ve arzusunun yerine gelecek demektir. RÜYADA EV ALMAK İÇİN EV GEZDİĞİNİ GÖRMEK Rüyada ev almak için gezmek, rüya sahibinin, insanlar ile olan ilişkilerini düzen içerisine aldığına ve insanlarla olan çatışmaların ve tartışmaların konuşarak ve didişmeden çözülebileceğine delalet edilir.

RÜYADA EV ALMAK İSTEMEK Rüyada ev almak istediğini gören kişinin, çok sağlam ve düzgün bir karaktere sahip olmasından ötürü çok iyi ve güzel işler gerçekleştireceğine, hayırlı ve dürüst insanlar ile tanışacağına ve çok mutlu bir kişi olacağına yorumlanır. RÜYADA DENİZ MANZARALI EV ALMAK Kişiye ayak bağı olan, hayatını engelleyen unsurlardan veya kişilerden kurtulmanın müjdesini verir ve ayakları üzerinde durarak her türlü hayalini gerçekleştirmeye başlayan rüya sahibinin öz güveninin de artacağını tabir eder. Güzel, huzurlu bir aileye sahip olmak, evlatlarından hürmet görmek iş konusunda yeni bağlantılar yapmak demektir. Yeniliklerin, gelecek müjdeli haberlerin ve maddi gelirdeki yükselmenin de işaretidir. RÜYADA EV ALMAK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Caminin Yanında Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında caminin yanında ev aldığını görmesi kutsal ve takdir edilir işler yapmaya, çevrede çok iyi bir insan olarak bilinmeye bu sayede her başı sıkışan kimsenin akıl hocası ve kurtarıcısı haline gelmeye delalet eder. Rüyada Birine Ev Almak

Çevrede zaruret ve yokluk içinde olan bazı insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmaya ve bu sayede çok büyük bir hayır işi yapmış olmaya alamet eder. Rüyada birine eski bir ev almak, son lokmayı ya da son kuruşu bölüşecek kadar iyi huylu, cömert ve yüce gönüllü kimse olmaktır. Rüyada birine saray yavrusu gibi pahalı ve lüks bir ev almak, dikkat çekmek için yapılacak bir işe bu sayede başkalarının bundan nasiplenmesine yorulur.

Rüyada Beyaz Ev Almak

Rüyayı gören kişinin hayatının güzelliklerle dolmasına vesile olacak haberler almaya, hemen harekete geçerek hayatını yeniden planlamaya ve yönlendirmeye, bu sayede hayali kurulacak hayata kavuşmaya alamet eder. Rüyada beyaz panjurlu ev almak, çok istenilen bir eşyayı ya da bir mülkü edinmek demektir. Rüyada beyaz çatılı ev almak, esenliğe kavuşmaya, rahata ermeye, moral ve can bulmaya yorulur. Rüyada Bahçeli Ev Almak

Kişinin tahmininden de fazla gelir sahibi olmasına alamet eder. Maddi özgürlüğünü eline almaya bu sayede çok büyük paralar kazanmaya ve çok dünya malı edinmeye yorulur. Rüyada bahçeli bir gecekondu ev almak, ufak işlerle başlayarak büyümeye, güçlenmeye ve çok yol kat etmeye alamet eder. Rüyada bahçeli bir yalı almak, iş hayatında varlık ve boy göstermeye, yer edinmeye ve rakip edilir kimse olarak görülmeye işaret eder. Rüyada Dubleks Ev Almak

Rüyayı gören kişinin standartlarının yüksek olmasına delalet eder. Yani, okul hayatında birinci, ticaret hayatında büyük bir lider ve evlilik hayatında yönetici olmak gibidir. Bu, kişinin öncü bir karaktere sahip olması ve hayatının hep zaferlerle geçmesini istemesi demektir. Rüya sahibi her konuda tevazu gösterebilir ama başarı konusunda asla. Rüyada dubleks eve taşınmak, güzel gelişmeler yaşamak ve olumlu haberler almak demektir. Rüyada ahşap panjurları olan dubleks bir ev almak, sıra dışı bir kimse olmaya ve alışılmışın dışında işler yapmayı başararak gözleri üzerinde toplamaya yorulur. Kişi, herkesin almak ya da sahip olmak istediklerine kavuşacaktır.

Rüyada Anneye Ev Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında ev aldığını görmesi anneye ev aldığını görmesi hem okulunda hem meslek hayatından çok başarılı olmaya, iyi bir kariyer edinmeye bu sayede aileyi rahat ve ferah şekilde yaşatma hayalini gerçekleştirmeye alamet eder. Rüyada Geniş Bir Ev Almak

Rüyayı gören kişinin ufkunun geniş olacağına, birçok insana doğru yolu göstereceğine ve insanların yolunu aydınlatacağına, bir çok insanın hayır duasını alacağına işaret eder. Rüyada geniş bir ev alan insanın malın gerçekte değerleneceğine, bolluk içinde yaşayacağına ve kimseye muhtaç olmayacağına yorumlanır. Rüyada Ev Hediye Almak

Büyük bir mirasa konmaya işarettir. Maddi durumunun bir anda düzeleceği, yaşam kalitesinin artacağına yorumlanır. Hayatının olumlu yönde değişeceğini, yüzünün güleceğini de söyleyebiliriz. Ev hediye alan kimsenin gerçek hayatta da mal varlığı artar, rahata erer, kaliteli bir hayat sürer. Rüyada Daire Hediye Almak

Dert ve tasalarından kurtularak rahat etmeye alamettir. Rüyayı gören genç bir erkek ise sağlıkla ilgili yaşadığı sıkıntılardan dolayı da tedavi olacağına, seven kimselerin yakın zamanda hayatlarını birleştireceklerine işarettir.