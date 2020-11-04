Rüyada eski ev görmenin birçok anlamı bulunuyor. Rüya tabircileri, rüyada bulunan diğer ayrıntıları da değerlendirerek bu rüyaya yeni yorumlar getiriyor. Rüyada eski ev görmek ne demek, ne anlama gelir? Hepsi ve daha fazlasını bu yazıda sizler için bir araya getirdik. Keyifli okumalar. Rüyada Eski Ev Görmek Rüyada eski ev görmek, maddi anlamda kavuşulacak güzel günleri simgeler. Rüyada eski bir evde bayılmak, kişinin bazı şeyleri yanlış yaptığını gösterir. Eski bir evde dans edip şarkılar söylemek, uzun zamandır hayali kurulan bir şeyin gerçek olacağına işaret eder. Rüyada eski bir evin balkonundan düşmek, kişinin yaşadığı iç sıkıntıları çözecek biri ile tanışacağına yorulur. Rüyada eski bir evde komşularla çay içip sohbet etmek, verilen bir sözün tutulmayacağını ifade eder. Rüyada eski bir evde bilgisayarda yazı yazmak, kişinin yeni bir iş bularak kendini geçindireceğine işaret eder. Rüyada eski bir evin yıkıldığını görmek, kişinin hayallerinin yerle bir olacağına delalet eder. Rüyada eski evin ortasına oturup meditasyon yapmak, kişinin sinirini bozacak birtakım ailevi gerginliklerin yaşanacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Eski Ev ve Eşya Görmek Rüyada eski ev ve eşya görmek, rüya sahibinin yeni bir iş bulacağına fakat bu işi hiç sevmeyeceğine işaret eder. Eski bir evde eski eşyaları temizlemek, kişinin kısa zamanda bir seyahate çıkacağı yönünde yorumlanır. Rüyada eski bir evin içerisinde eski eşyalarla oyun oynamak, ailevi bir sorunun çözüme kavuşacağının müjdesini en güzel şekilde verir. Rüyada görülen eski evin içindeki eşyalar eğer yeniyse, kişinin bir hayaline bir tanıdık vasıtası ile kavuşacağı şeklinde yorum yapılır. Eski bir evde eski eşyaları paramparça ettikten sonra sigara yakmak, rüya sahibinin yakın gördüğü biriyle tartışacağı manasına gelir. Eski eşyalardan garip sesler geliyorsa rüya sahibinin bir dostu ile arasının ciddi bir şekilde açılacağı söylenir. Rüyada Eski Evde Yılan Görmek Rüyada eski evde yılan görmek, rüya sahibinin yakın çevresinde sinsi kişi ya da kişilerin yer aldığını haber verir. Rüya sahibinin kendi isteği ile bu kişilerden uzaklaşarak kendi yoluna gideceği yorumu yapılır. Yılan eğer mavi renkteyse, kişinin sevdiğinden uzak bir yere taşınacağı söylenir. Eski bir evde yeşil ve çıngıraklı yılan görmek, bitecek evliliğin haberini verir.

Yılanın insan gibi konuşması, rüya sahibini şok edecek bir olayın yaşanacağına işaret eder. Eski evde yılanla uyumak, rüya sahibinin bir konuda keşke diyeceğine delalet eder. Yılan eğer kişiyi ısırıyorsa, kısa zamanda bir yerden para geleceği söylenir. Yılan eğer pembe bir renkteyse kişinin sorumluluk alması gereken bir konuyla alakalı hatalar yapacağı şeklinde yorum yapılır. Rüyada Eski ve Kirli Ev Görmek Rüyada eski ve kirli ev görmek, rüya sahibinin bir pişmanlığının su yüzüne çıkacağına işaret eder. Eğer evin içerisindeki eşyalar antikaysa, kişinin bir yerden büyük bir borç alacağı söylenir. Rüyada eski ve kirli bir eve sevgiliyle gitmek, huzursuzluğu simgeler. Bu huzursuzluğun ise psikolojik sorunlardan ötürü ortaya çıkacağına dair yorum yapılır. Rüyada eski ve kirli bir evi temizlemek, rüya sahibinin iç sıkıntılarından uzaklaşarak kendini iyi hissettiren şeyler yapacağına delalet eder. Rüyada eski ve kirli bir evin duvarlarını beyaz renge boyamak, kişinin kötü insanlardan uzaklaşacağının müjdesini verir. Eski ve kirli bir evde televizyon izlerken uyuyakalmak, kişinin boş yere kendini suçlayacağı manasına gelir.

Rüyada Eski Evde Fare Görmek Rüyada eski evde fare görmek, rüya sahibini tiksindirecek bir şeyin yaşanacağına delalet eder. Eğer fare lağım faresiyse rüya sahibinin tez zamanda hayırsız bir işe girişeceği yönünde yorum yapılır. Rüyada eski bir evde fare tarafından ısırıldığını gören birinin başına talih kuşu konacağı şeklinde yorum yapılır. Eski bir evde fare kovalamak ve yakalamak, kişinin uzun süredir görüşmediği birileri ile görüşüp keyifli vakit geçireceğine delalet eder. Eski evde fare görüp öldürmek, rüya sahibinin birinin kalbini çok kötü bir şekilde kıracağına yorulur. Bu kırgınlığın ise uzun bir süre boyunca geçmeyeceği söylenir. Fare eğer mor bir renkteyse rüya sahibinin bir yakınından duygusal anlamda darbe yiyeceği ifade edilir. Fare simsiyah bir renkteyse rüya sahibinin güvendiği birinden kötülük göreceği söylenir. Rüyada Eski Ahşap Ev Görmek Rüyada eski ahşap ev görmek, rüya sahibinin bir hayalini ailesinin yardımı ile gerçekleştireceği manasına gelir. Bu hayalin ise maddi bir şey olduğu ifade edilir. Ahşap bir evin balkonunda gezinmek, kişinin huzurlu hissedeceği bir işte çalışmaya başlayacağına yorulur. Rüyada eski ahşap bir evde düğün yapmak, olumsuz durumlardan hızla uzaklaşılacağına delalet eder.

Bu rüya aynı zamanda haneye gelecek olan bolluk ve bereketin müjdesini verir. Rüyada eski ahşap bir evde temiz çamaşır asmak, kişinin yaşamını kökünden değiştireceği anlamına gelir. Bu değişimin ise kısa bir süre sonra gerçekleşeceği söylenir. Rüyada eski ahşap bir evde şarap içmek, kafaya takılan her bir derdin bir anda haneden uzaklaşacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada Eski Ev Tadilatı Görmek Rüyada eski ev tadilatı görmek, rüya sahibinin tüm mal varlığını bir hiç uğruna kaybedeceğine işaret eder. Eğer rüyayı gören kişinin herhangi bir mal varlığı yoksa, maddi anlamda büyük zorluklara göğüs germesi gerekeceği söylenir. Rüyada eski bir evin tadilatı sırasında işçilere yardımcı olmak, rüya sahibinin yardıma muhtaç birine maddi ve manevi anlamda yardım edeceğine delalet eder. Eski bir evin tadilatı sırasında işçiler ile sohbet etmek ve onlara çay hazırlamak, sağlıkla alakalı olumlu bir gelişmenin yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibinin yakın çevresinde hasta olan biri varsa o kişinin iyileşerek eski sağlığına kavuşacağı söylenir. Tadilat esnasında bağırarak ağlamak, kişinin bir hayalinin suya düşeceğine delalet eder.