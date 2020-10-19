Gerçek hayatta ev taşımak, özellikle uzun yıllar aynı evde yaşayan insanlar için son derece zor ve hüzünlü bir iştir. Ayrıca ev taşıma sürecinin yorucu ve masraflı bir iş olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Ancak ev taşımak aynı zamanda yeni ve daha güzel bir hayatın başlangıcı olabilecek büyük bir değişiklik şeklinde de ele alınabilir. Tüm bu anlamlarıyla güçlü bir çağrışım yaratan ev taşıma, rüyaların da önemli motifleri arasında bulunur. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada ev taşımak ne demek, ne anlama gelir?" gibi sorulara cevap bulabilirsiniz. Rüyada Ev Taşımak Rüyada ev taşımak, pek çok farklı kaynakta çeşitli biçimlerle ele alınır. Genellikle rüyada yapılan mekan değişikliklerinin yaşam şartlarındaki koşulların değişmesine işaret ettiği belirtilir. Ancak gerçek hayatta son derece hüzünlü olabilen bu tür büyük değişiklikler rüya imgesi olarak da üzüntü ve keder anlamına gelebilir. Yine de rüya tabiri kaynakları tarafından bu imge hakkında yapılan olumlu yorumlardan da bahsetmek mümkündür. Rüya yorumcuları genellikle ev taşıma imgesini olumsuz olarak değerlendirir. Özellikle rüyasında taşındığını gören kişi bu işi sevinçli bir biçimde yapıyorsa gerçek hayatta tam tersi bir durumla karşılaşacağı varsayılır. Pek çok rüya yorumcusuna göre böyle bir rüya gören kişi iş ya da özel hayatında karşılaştığı durumlar dolayısıyla çok sevmesine rağmen yeni bir başlangıç yapmak zorunda kalacaktır. Bu anlamda işinizi seviyorsanız çalıştığınız yeri değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Özel hayatınızda ise evliyseniz boşanma, ailenizin evinde kalıyorsanız ayrılma gibi durumlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Öyle ki kimi rüya yorumcuları ev taşımanın vefat anlamına gelebileceğini dahi ifade eder.

Daha olumlu tabirler ise taşınma eylemini içinde bulunduğunuz sıkıntılardan kurtulmak için harcayacağınız çabaya yorar. Bu doğrultuda rüyasında ferah ve geniş bir eve taşınan kimsenin içinden geçtiği sıkıntılı dönemi atlatacağı düşüncesi yaygındır. Rüya sahibinin gösterdiği çabalar sonucunda hem maddi hem de manevi anlamda huzura erişeceği varsayılır. Ayrıca iş hayatında yeni anlaşmalar ya da ya da ortaklıklar yapması mümkündür. Rüyada küçük bir eve taşındığını görmek ise tam aksine sıkıntılı ve yorucu bir dönemin habercisidir. Rüyadaki küçük ve dar mekanlar genel olarak kişinin içinde bulunduğu sıkıntılı halleri temsil eder. Dolayısıyla rüyada küçük bir eve taşınmak da kişinin kendi eliyle kendisini sıkıntıya sokacağını düşündürür. Rüyada Kamyonla Ev Taşımak Rüyada kamyonla ev eşyasını taşımak çoğu rüya yorumcusu tarafından sabrın ve hoş görmenin işareti olarak kabul edilir. Dolayısıyla rüyanızda kamyonla ev taşıyorsanız sevdiklerinizle bazı karmaşık durumlar yaşayarak baş eğmek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle rüya yorumcuları bu tür bir rüya görenlere insanların laflarına fazla aldırış etmemeleri ve iyi bir gelecek için çalışarak sabretmeleri tavsiyesinde bulunur.

Ayrıca pek çok rüya tabiri kaynağına göre rüyada kamyonla taşıdığınız eşyalar da son derece önemlidir. Bu yoruma göre taşıdığınız eşyalar kırık dökük bir halde ise genellikle rüya sahibinin geçmişinde yaşadığı üzücü ya da travmatik olaylarla bağını koparamadığı yorumu yapılır. Eğer adeta yeni gibi gözüken eşyalar taşınıyorsa da tam aksine rüya sahibinin hayatında yeni bir sayfa açacağı ifade edilir. Rüyada Ev Taşıma Hazırlığı Yapmak Rüyada ev taşımak üzere eşya toparlamak çoğu kaynakta hatalardan çıkarılan ders olarak ele alınır. Dolayısıyla rüya sahibinin geçmişte başına gelenlerden ibret alarak yere daha sağlam basan bir karaktere sahip olacağı yorumu yapılır. Ayrıca ev taşıma hazırlığı yapmak kimi rüya yorumcularına göre de sağlık problemlerine işaret eden bir imgedir. Bu yorum açısından böyle bir rüya, kişinin hayati olmasa da gündelik yaşamını etkileyebilecek rahatsızlıklar yaşayacağına delalet eder. Daha psikanalitik bir yoruma göre ise rüyada ev taşıma hazırlığı yapmak; kişinin duygu ve düşüncelerini sembolize eder. Bu doğrultuda düzene koyularak toparlanması gereken gerçek şey ise rüya sahibinin duygu ve düşünceleridir. Uzmanlar özellikle stresli bir dönemden geçildiği sıralarda bu tür rüyaların pek çok insanda vuku bulabildiğini ifade eder.

Rüyada İki Kere Ev Taşımak Rüyada iki kere ev taşımak hakkında rüya yorumcuları genelde olumsuz yorumlar yapar. Çoğu tabire göre böyle bir rüya hatalardan ders çıkarmayarak aynı üzücü olayları tekrar tekrar yaşamaya işaret eder. Dolayısıyla pek çok rüya tabiri kaynağında, rüya sahibinin geçmişte başından geçen olaylar üzerine düşünerek nerelerde yanlışlar yaptığını tespit etmesi yönünde tavsiyeler verilir. Rüyada Yeni Ev Taşımak Rüyada yeni alınan ya da yeni gelinen bir evi taşımak daha çok kaçacak bir fırsat demektir. Rüya sahibinin kendisine büyük kazançlar getirebilecek bir fırsatın üzerinde durmayarak önemli bir şansı tepeceğine inanılır. Rüyada Uçakla Ev Taşımak Rüyada uçakla ev taşımak çoğu rüya yorumcusu tarafından giderek büyüyecek sıkıntılar olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin iş ya da özel hayatında yaşayacağı küçük problemlerin beklenmedik bir şekilde büyük sonuçlar doğuracağına inanılır. Rüyada Traktörle Ev Taşımak Rüyada traktörle ev taşımak hakkında çoğu kaynak olumlu yorumlarda bulunur. Genellikle rüya sahibinin sevdikleri ile dayanışma içerisinde bir tutum göstererek sıkıntılarını atlatacağı varsayılır.