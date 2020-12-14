Rüyada bir evin yıkılması ya da sular altında kalması gibi felaketler, rüyanın görülüş şekline göre farklı biçimlerde yorumlanır. Peki, rüyada evin yıkılması ne demek, ne anlama gelir? Hazırsanız uzman tabirciler tarafından hazırlanan yorumlara göz atalım. Rüyada Evin Yıkılması Rüyada evin yıkılması, rüya sahibinin başına gelebilecek sıkıntı ve üzüntü anlamına gelir. Eğer rüyada evin tamamen yıkıldığı görülüyorsa bu rüyayı gören kişinin işleri bozulur ve iş hayatında bazı zorluklarla karşı karşıya kalır. Rüya sahibinin bazı hatalar yaparak iş hayatında ya da aile yaşantısında birtakım sorunlarla uğraşmak zorunda kalabileceğine de yorulabilir. Aynı zamanda rüyada evin yıkılması, kişi için eşler arasında ortaya çıkan tartışma ve huzursuzlukların kısa süre içerisinde çözülerek tatlıya bağlanacağına da işarettir. Rüyada Evin Duvarının Yıkılması Rüyada evin duvarının yıkılması, rüya sahibinin ailesi ile zor günler yaşayacağı ve aile içerisinde bazı huzursuzlukların ya da hastalıkların ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Bazı meseleler nedeniyle aile fertlerinin anlaşmazlıklar yaşayacağına, fikir ayrılıklarına düşeceklerine, evdeki huzurun bu durumdan zarar göreceğine işarettir. Bu rüya daha çok hane içi ile ilgili olarak değerlendirilse de geçim sıkıntısına, ticari anlamda dara düşüleceğine, kişinin rahatının kaçacağına delalet eder. Genellikle uğursuzluk olarak yorumlanan bu rüya, rüya sahibi için sıkıntılı ve zorlu durumlara karşı temkinli ve dikkatli olması anlamına gelir.

Rüyada Evin Yarısının Yıkılması Rüyada evin yarısının yıkılması, kişinin uzun bir süre üzüntü ve mutsuzluk duyacağı, büyük sıkıntılar yaşayacağı, yakın bir arkadaşının ihanetine uğrayacağı anlamına gelir. Ancak bu rüya, rüya sahibinin yaşayacağı bu sıkıntıların ardından nihayetinde yüzünün güleceğine de işarettir. Karanlık ve zorlu günlerin ardından güzel günler yaşanacağına, kişinin mesleğinde önemli ilerlemeler yaşayacağına delalettir. Hatta gelirinin gittikçe artacağına, her gün bir öncekinden daha iyi bir kazancının olacağına, bu işin kişiye başarı, bolluk ve bereket getireceğine yorumlanır. Rüyada evin yarısının yıkıldığını gören kişinin yaşantısında önünü kesen ya da kesmeye çalışan kişilerin olduğu anlamına gelir. Bununla beraber kişinin çevresinde tartışmak zorunda kalacağı bazı insanların varlığına da delalettir. Ancak kişinin zaman içinde tüm bu huzursuzluklardan ve tartışmalardan kurtulacağı ve sonunda huzuru yakalayacağı anlamına gelir. Bazı rüya yorumcularına göre bu rüya uyarı rüyalarından birisidir. Kişinin hareketlerine ve yaşamına çekidüzen vermesi gerektiğine, aksi takdirde eşinden ayrılabileceğine yorumlanır. Son olarak bu rüya kişinin kurduğu ortaklıklar nedeniyle yasalarla başının derde girebileceğine, işinde elde ettiği kazançları kaybederek fakirleşeceğine işarettir.

Rüyada Evin Çatısının Yıkılması Rüyada evinin çatısının yıkılması, kişinin gönül ilişkisinin bozularak ilişkisinin biteceğine, işinde iflasına ve bazı maddi sıkıntılar yaşayabileceğine işarettir. Eğer rüya sahibi kadınsa, kişinin kocasından bir kötülük görebileceği anlamına da gelir. Hatta rüyada evin çatısı yıkılıyor ve kişinin başına düşüyorsa kişinin evliliğinde yaşanan sıkıntıların olduğuna delalettir. Bazı kötü niyetli kişilerin evliliğe zarar verebileceği, bu kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği ve hane içinde bu kişilere karşı tedbir alınması gerektiğine delalettir. Bunun yanı sıra eğer rüyada evin çatısının uçtuğu görülüyorsa bu rüya ayrılığın işareti olarak yorumlanır. Rüyada Eski Evin Yıkılması Rüyada eski evin yıkılması, bir süredir yolunda gitmeyen bir işin artık sona ereceği anlamına gelir. Rüyasında eski bir evin yıkılarak ortalığın toz duman olduğunun görülmesi sağlam olmayan bir arkadaşlığın bozulacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin yaptığı bütün iyiliklerin göz ardı edilebileceğine ve kişinin etrafında nankör bazı insanların olduğuna delalettir. Bu durumun kişi için manevi bazı sıkıntılar yaratabileceği ve rüya sahibinin bu kişiler hakkında önemli kararlar alacağına yorumlanır. Eğer rüyada eski bir evin yıkılıp yenisinin yaptırıldığı görülüyorsa, kişinin sıkıntılı bir döneme gireceği ancak bu dönemden kurtularak maddi sıkıntılarının biteceğine işarettir.

Rüyada Evin Zemininin Çökmesi Rüyada evin zemininin çökmesi, rüya sahibinin kendisine sıkıntı veren bazı olaylardan kurtulacağına ve feraha ereceğine delalettir. Kişinin ailesi ile birlikte hayalini kurduğu her şeye ulaşacağı ve huzurlu bir yaşama sahip olacağı anlamına gelir. Aynı zamanda bu rüya kişinin çok rahat edeceği huzurlu bir döneme gireceği, içinde bulunduğu işlerden ve projelerden kısa sürede olumlu sonuç alacağına işarettir. Rüyada evin zemininin çöktüğünü gören kişi için bu rüya tersine yorumlanır. Rüya sahibinin çok mutlu bir haber alacağına ve sevinç gözyaşları dökeceğine işarettir. Kişinin iş hayatında da olumlu hamleler yapacağına, kendini her konuda geliştireceğine ve hatta kendi işi olacağına yorumlanır. Hatta bu rüya, rüya sahibi için bir dönüm noktası anlamına da gelir. Rüyada Evin Başına Yıkılması Rüyada evin başına yıkılması, rüya sahibinin iş hayatında her şeyin yolunda giderek kazancının artacağına, dünya mallarından yana ihya olacağına işarettir. Bolluk, bereket anlamına gelen bu rüya kişinin özel fırsatlarla karşılaşacağına, bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirerek zenginleşeceğine, malının ve mülkünün artacağına delalettir. Kişinin ailesi ile birlikte bolluk ve ferah içinde yaşayacağına, bundan sonraki yaşantısında hiçbir yokluk ve yoksulluk görmeyeceği anlamına gelir.