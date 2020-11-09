Rüyada su görmek, suyun temiz ya da kirli olmasına göre farklı şekillerde yorumlanır. Peki rüya uzmanlarına göre rüyada evi su basması ne demek, ne anlama gelir? Bu yazımızda rüyada evi su basması teması ile ilgili bütün tabirleri bir araya getirdik. Rüyada Evi Su Basması Rüyada evi su basması, hem hayra hem de kötüye yorumlanan rüyalardan birisidir. Birçok rüya uzmanına göre rüyada evi su basması genel olarak bolluk, bereket, sevinçli bir haber alma ya da mirasa konma olarak yorumlanır. Bu yorumculara göre su; temizliğin, saflığın ve azizliğin bir simgesi olduğu için evi su basması da iyi ve güzel işler anlamına gelir. Rüyasında evini su basan kişi için bu rüya gerçek hayatta bereketli günlere, bol kazanca ve müjdeli haberlere ulaşacağının işaretidir. Aynı zamanda rüyayı gören kişiye yakın ya da uzak bir akrabasından bir miras kalabilir. Kişi bu miras ile bol kazanç elde edebilir ve girişeceği yeni işlerle kazancını daha da artırabilir. Ya da rüya sahibi yakın bir zamanda çok sevineceği müjdeli bir haberle karşılaşabilir. Yani bu rüya yorumcularına göre rüyada evi su basması rüya sahibi için zahmetsiz kazanca, bolluğa, berekete, sevinçli haberlere ve refaha işarettir.

Ancak bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada evi su basması, rüya sahibinin gerçek hayatta karşılaşabileceği bazı olumsuz olayların habercisidir. Rüyada evi su bastığında suyun temiz mi, kirli mi olduğuna göre farklı yorumlar ve sonuçlar çıkartılabilir. Eğer evi basan su kirli ve bulanık bir su ise bu rüya, rüya sahibinin yaşayacağı karışık bir dönemin habercisi olabilir. Hatta gerek iş hayatında gerekse özel hayatında kişinin yaşayabileceği çalkantılı bir dönemin, sıkıntının ve huzursuzluğun baş gösterebileceği bir dönemi haber verir. Dolayısıyla rüyasında evini su bastığını gören bir kişinin çevresindeki kişilere ve olaylara karşı dikkatli olması gerekir. Rüyada Evi Lağım Suyu Basması Rüyada evi lağım suyu basması, pek hayra yorulan rüyalardan birisi değildir. Evini kirli bir suyun ya da lağım suyunun bastığını gören kişi için bu rüya, iş, aile veya sosyal yaşantısında birtakım sorunlarla karşılaşabileceğine işarettir. Hatta bazı rüya uzmanlarına göre bu rüyayı gören kişiler bu sıkıntılı dönemi uzun bir süre yaşayabilirler. Bundan dolayı, rüyada evini lağım suyunun ya da pis bir suyun bastığını görenler için bu rüya uyarı niteliği taşıyan rüyalardan birisidir.

Rüyada Evi Temiz Su Basması Rüyada evi temiz su basması, rüyayı gören kişi için hane halkını ilgilendiren güzel ve müjdeli bir haberi ifade eder. Rüyasında evini temiz su basan kişi için bu rüya, saflık, temizlik, huzur ve kısmet anlamına gelir. Kişinin sevdikleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayacağına güzel ve ferah günleri rüya sahibini beklediğine işarettir. Hatta eğer rüyayı gören kişi bekârsa, evleneceği kişinin son derece saf, temiz yürekli ve ahlaklı bir kişi olacağına delalettir. O kişi ile sadakat içerisinde güzel bir birlikteliklerinin olacağına işarettir. Aynı zamanda rüya sahibinin sosyal çevresinde de herhangi bir sorun yaşamayacağı, çevresinde sevilen ve sayılan bir insan olacağı anlamına gelir. Bunun yanı sıra bu rüya yalnızca rüyayı gören kişi için değil, onunla aynı hanede yaşayan kişiler için de geçerlidir. Yani rüya sahibi ve hanesindeki kişiler için aydınlık, mutlu ve huzurlu günler çok yakındır. Eğer hane içerisindeki kişiler arasında herhangi bir anlaşmazlık ya da husumet varsa bunun kısa zaman içerisinde çözüleceği ve hane içerisindeki bağların eskisinden bile daha sıkı olacağına işarettir.

Rüyada Evi Çamurlu Su Basması Rüyada evi çamurlu su basması, rüya sahibi için sıkıntılı ve zor bir sürecin başlayacağına delalettir. Her ne kadar rüyada su görmek bolluk ve bereket anlamına gelse de suyun çamurlu ve kirli olması farklı şekilde yorumlanır. Suyun çamurlu, bulanık ya da kirli olması rüyayı gören kişinin aile, iş ve sosyal hayatında oldukça önemli sorunlarla baş etmek zorunda kalacağına işarettir. Rüyada Evi Köpüklü Su Basması Rüyada evi köpüklü su basması, rüya sahibinin yaşayacağı ev içi çatışmaların yükseleceği ve hane içerisindeki kişilerin birbirlerine karşı öfke dolu konuşmalar yapacağı anlamına gelir. Rüya sahibi için uyarı mahiyetinde olan bu rüya, kişinin aile içerisindeki çatışma ve husumetlerde birleştirici ve barıştırıcı bir rol oynaması gerektiğine işarettir. Rüyada Yağmurdan Evi Su Basması Rüyada yağmurdan evi su basması, rüya sahibinin hayatında güzel gelişmeler olacağına, güzel ve mutlu bir hayat süreceğine tabir edilir. Rüya sahibinin sonunda hak ettiği mutluluğu yakalayacağına yorumlanır. Aynı zamanda kişinin kazancının artacağına, yaşayacağı sıkıntılı günlerin ardından bolluğa ve feraha çıkacağına işarettir. Rüya sahibinin dualarının kabul olacağı, sevdikleri ile birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaşam süreceği anlamına da gelir.