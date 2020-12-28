Rüyada şelale görmek, maddi veya manevi bakımdan bereketli günlerin müjdecisidir. Rüya sahibinin işlerinin açılacağını, parasal açıdan elinin rahatlayacağını gösterir. Kişinin hayatının refah içinde geçeceğine işaret eder. Öte yandan, rüyada şelale görmek bazı durumlarda olumsuz duyguları ve olayları da çağrıştırır. İşte, "Rüyada şelale görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorusunun ayrıntılı açıklamaları... Rüyada Şelale Görmek Rüya tabirlerinde su, deniz, nehir, dere, şelale gibi simgeler genellikle hayra yorulur. Suyun berraklığı, duruluğu kişinin hayatının da huzurlu geçeceğine işaret eder. Rüyada şelale görmek de su ile ilgili bir rüyadır ve hayırlıdır. Şelale, suyun bolca aktığı bir doğal zenginliktir. Rüyasında şelale gören kişinin zenginliğe, mala mülke kavuşacağı düşünülür. Rüya sahibinin maddi kaynaklarının tükenmeyeceği, tam aksine giderek bereketleneceği şeklinde yorumlar yapılır. Rüyada Şelale ve Yeşillik Görmek Rüyasında hem şelale hem yeşillik gören kişinin bu rüyası oldukça hayırlıdır. Kişinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılar elde edeceğini gösterir. Bu başarılarıyla yakın ve uzak çevresine faydalı olacağı, ailesini kalkındıracağı düşünülür. Rüyada şelale ve yeşillik görmek, rüya sahibi maddi sıkıntı çeken biriyse kendisine aile büyüklerinden önemli bir katkı geleceğini gösterir. Rüya sahibi, bu yardım ve desteklerle işinde veya evinde bolluğa kavuşabilir. Rüya sahibi bekarsa karşısına tam istediği gibi cömert ve şefkatli bir eş adayının çıkacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Berrak Akan Şelale Görmek Rüyada berrak akan şelale görmek, çok aydınlık günlere girileceğini gösterir. Kişinin kazancının temizliğine işaret eder. Rüya sahibi evlenecekse eşiyle huzurlu bir hayat yaşayacağına ve birden fazla evladının olacağına işarettir. Rüya sahibi anne ya da babaysa kız ve erkek çocuklarından iyilik göreceğini, evlatlarının çok hayırlı çıkacağını gösterir. Berrak akan şelale, insanın ömrünün iyiliklerle güzelliklerle geçeceğine delalet eder. Rüyada Dağ ve Şelale Görmek Rüyada dağ görmek bazen engele, bazen de kişinin sırtını dayayabileceği bir güce işaret eder. Şelale ise bolluğa, berekete işaret eder. Rüyada dağ ve şelaleyi bir arada görmek, olumlu yorumlanır. Kişiyi aydınlık, ferah günlerin beklediğini, sıkıntılarının engellere rağmen su gibi akıp gideceğini müjdeler. Rüyada dağ ve şelale görmek, eşinin ya da bir yakınının rüya sahibine sıkıntıları aşarken omuz vereceğini simgeler. Rüyada Yapay Şelale Görmek Rüyada yapay şelale görmek, kişinin gelip geçici heveslere kapılmaması gerektiğini gösterir. Rüya sahibinin kendisine kalıcı ve kazançlı uğraşlar bulmasına, sağlam adımlar atmasına işaret eder. Yapay şelale gür akıyorsa bu rüya kişinin kendi çabalarıyla hayatını düzene sokabileceğine, iş ve evlilik hayatında dirayetli davranacağına delalet eder.

Rüyada Yeşil Şelale Görmek Rüyada yeşil şelale görmek, rüya sahibinin inançlarına uygun güzel ameller işleyeceğine ve bunun karşılığında dünya ve ahirette huzurlu olacağına işaret eder. Kişinin beklentilerine kavuşacağını, ettiği duaların karşılık bulacağını gösteren bir rüyadır. Rüya sahibi evli ve çocukları varsa aile içinde uyumlu ve mutlu yaşayacaklarını, çocuklarının mutlu günlerini göreceğini gösterir. Rüyada Ormanda Şelale Görmek Rüyada ormanda şelale görmek, rüya sahibinin geniş ailesinde veya iş yerindeki sosyal çevresinde iyi ilişkilerin süreceği anlamına gelir. Rüya sahibinin kardeşleriyle, anne babası veya aile büyükleriyle bir araya geleceğine, bir yemek davetinde sohbet edeceğine işaret edebilir. Kişinin uzun zamandır hayalini kurduğu güzel arkadaşlıklar geliştireceğine, sevdikleriyle birlikte bol bol eğleneceğine, güleceğine işarettir. Rüyada Kirli Şelale Görmek Rüyasında şelale gören kişinin maddi bakımdan rahat olacağı düşünülmekle birlikte, bu şelalenin kirli akması pek hayra yorulmaz. Rüyasında kirli şelale görmek, dertlerin, üzüntülerin peş peşe geleceğine işaret eder. Kişi helal kazançtan uzaklaşır ve haram yollardan para kazanmaya başlarsa lokmasının boğazında kalacağını gösterir. Kişinin kazancını harcarken karşısına türlü sorunlar çıkabileceğine işaret eder. Helal olmayan kazancını çoluğuna çocuğuna yedirdiği zaman ise karşısına sağlık sorunları çıkabileceği düşünülür. Rüya sahibinin kazancı helal değilse bu rüya, kişinin çocuğunun ya da eşinin hasta olabileceğine işaret eder.

Rüyada Kurumuş Şelale Görmek Rüya sahibinin helal olmayan kazanç yoluna meyil ederse hanesinde bereketin ve afiyetin kaçacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin iş yeri sahibiyse, ticaret yoluyla geçimini sağlıyorsa alışverişte dikkatli ve vicdanlı olması gerektiğini, haramdan kaçınması gerektiğini anlatır. Kötülüklerden sakınmadığı müddetçe hem duygusal anlamda hem de maddi anlamda fakirleşebileceğini gösterir. Rüyada Denizin İçinde Şelale Görmek Rüyasında denizin içinde şelale aktığını gören kişinin, kazancını har vurup harman savurduğu düşünülür. Rüya sahibi, maaşlı bir işte çalışıyorsa aldığı miktarı harcarken dikkatli olması gerektiğine delalet eder. Rüya sahibi bir ev kadınıysa bu rüya, mutfağında kullandığı malzemeleri israf etmemesi gerektiğini gösterir. Rüyada Deniz ve Şelale Görmek Rüyada deniz ve şelale görmek çoğu rüya yorumcusu tarafından zamanın değerine, kişinin vaktini boş geçirmemesine, kıymetini bilmesine yorulur. Bazı rüya yorumlarında ise deniz ve şelale; kişinin parasını, malını mülkünü israf etmemesi olarak yer alır. Her iki durumda da kişinin elindeki her şeye şükür etmeyi bilmesi, onların değerini bilerek sahip çıkması ön plandadır. Rüya sahibinin gerek aşık olduğu, sevdiği kişinin, gerekse maddi kaynaklarının değerini bilmesi gerektiğini anlatır.