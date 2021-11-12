Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı geçecek? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüşmüştü. 2 saat 20 dakika süren görüşme sonrası 'ittifaklar' konusunda açıklama yapılmazken, kamuoyunda ve basında "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı geçecek?" soruları gündeme geldi.

MELİH GÖKÇEK ÇAĞRI YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökşen de kritik görüşmeye ilişkin paylaşım yapmıştı. Gökçek, "Cumhurbaşkanı'mız ve Temel Karamollaoğlu iki saat görüştüler. Görüşme mükemmel geçmiş… Vatanını sevenler, davasını sevenler bayram etti… Dualı ağızlar hamdederken, ülkenin parçalanmasını isteyenler küfre başladı. Bir daha Allah aşkına bizi üzme Temel Ağabey…" ifadelerini kullanmıştı.

KARAMOLLAOĞLU: TEMAS ETMEDİĞİMİZ NOKTA KALMADI

Görüşme sonrası partisinin genel merkezinde açıklama yapan Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı." demişti.

İTTİFAK KONUSUNDA NOKTAYI KOYDU

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada başkanlık sistemiyle ilgili görüşlerini paylaşacağını ve denetlenemeyen bir başkanlık sistemini doğru bulmadığını belirten Karamollaoğlu'nun, Cumhur İtitfakı’na kapıyı kapattığı öğrenildi. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Karamollaoğlu "Prensip itibarıyla bu sistemi benimseyen bir tutumun içine giremeyiz" dedi.

