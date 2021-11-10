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Beştepe'de Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi

10.11.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul ediyor.

Beştepe'de Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Beştepe'de bir araya geldi.

Saat 15.00'te başlayan görüşme şu dakikalarda devam ediyor.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

Öte yandan Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi açıklamaKaramollaoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı görüşmeye değinen Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana, Erdoğan ile görüşmediğini anımsattı.

''DENETLENEMEYEN BİR BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ"

Erdoğan ile yapacağı görüşmede, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz" dedi.

Seçimlerin bir denetleme aracı olarak görülemeyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Seçim başka, denetleme başka bir şeydir" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi
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