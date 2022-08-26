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Sabah kalkınca başın ağrımasına son! Yapmanız gerekenler çok basit

26.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahları uyandığında baş ağrısı çekme sorunu toplumda sıklıkla karşılaşılıyor. Bu sorunu çözmek için altında yatan nedeni bulmak gerekiyor. Eğer ki baş ağrınızın neden bruksizmden kaynaklanıyorsa evde deneyeceğiniz yöntemler ile bu ağrılara son verebilirsiniz.

Sabah kalkınca başın ağrımasına son! Yapmanız gerekenler çok basit

Bruksizm hastalığı kişilerin istemsizce diş sıkmasına yol açıyor. Özellikle gece uykuda gerçekleşen diş çıkmak, gıcırdatmak sabahları çekilmez ağrılara sebep oluyor. Bruksizmin tedavi edilmemesi dişlerde hasara, çene bozukluklarını, uyku problemlerine neden olabiliyor. Diş hekimleri, bireylerde bruksizm (diş sıkma) olduğunu teşhis ederse, bireyin genel diş sağlığı, kullandığı ilaçlar, günlük rutinleri ve uyku alışkanlıkları hakkında sorular sorarak diş sıkmanın nedenini belirlemeye çalışıyor ve en uygun tedavi yöntemini uyguluyor. Bruksizm şikayetlerini evde azaltmak için aşağıda bulunan yöntemleri denemeniz gerekiyor.

BURUNDAN NEFES ALIN

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Burundan nefes almak doğaldır ve tavsiye edilir. Ağızdan nefes almak, solunum yollarına giren hava filtrelenmediğinden veya ısıtılmadığından komplikasyon olasılığını artırır. Diyelim ki gün boyunca burundan nefes alıyoruz. Bu durumda çene gevşemiş ve fizyolojik pozisyona mümkün olduğunca yakın bir pozisyonda olacağı için az çok bilinçli olarak dişlerimizi sıkma ihtimalini azaltmış oluyoruz. (Bu tabii ki dudaklar kapalı ve dil damak bölgesindeyken). Nazal nefes almayı teşvik etmek için birkaç basit egzersiz vardır. En basitlerinden biri burnunuzdan bilinçli bir şekilde nefes almak ve mümkün olduğu kadar nefesi tutmaya çalışmaktır. Bunu tekrar ettikçe, birkaç gün içinde alışkanlık üzerindeki kontrolünüzü geliştireceksiniz.

ÇENEYİ GEVŞETİN

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Çiğnemeyi sağlayan güçlü kaslar aşırı kasılan ve gıcırdatmaya neden olan kaslardır. Bu da çene kemiklerinde kenetlenmeye ve zararlı baskıya neden olur. Eğer bu dokuları rahatlatabilirsek, diş kemerleri üzerinde daha az baskı olacaktır. Bilinçli ve bilinçsiz olarak bu şekilde bruksizmin önlenmesine yardımcı olabiliriz. Nazal nefes alıştırması yapmak için açıkladığımıza benzer basit bir egzersiz, nefes alırken ve verirken dilinizi dişlerin arkasına yerleştirmektir. Eylemin farkındalığını teşvik etmek için bunu günde birkaç kez tekrarlayın. Ayrıca dili ağzın çatısında hareket ettirmeden dinlendirebilir ve ağzınızı açıp kapatabilirsiniz. Ek olarak, çenenizi tekrar tekrar bilerek geriye doğru eğebilirsiniz. Bu, çene kaslarını fiziksel bir egzersizden sonra esnemek gibi rahatlatmanın bir yoludur.

DURUŞUNUZU DÜZELTİN

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Öyle görünmese de duruş çene için çok önemlidir. Omuzlar ve servikal omurga , kafatasının kaslarında biriken gerilimi doğrudan etkiler.Çalışmak veya yemek yemek için yanlış oturursak, günün sonunda bruksizm ile ifade edilebilecek birikmiş gerilim olacaktır. Öte yandan, sağlıklı pozisyonlar sayesinde vücut rahatlamışsa, gece boyunca kontraktür olma olasılığı daha düşüktür.Bu aynı zamanda uyku duruşunuzu da içerir. Hem hem de yatay uyurken kaslar gerginliğe dayalı olarak dengelenmeye çalışır. Yastığınız çok sert veya çok yüksekse, çene kasları bunu telafi etmek için kasılır.

STRESTEN UZAK DURUN

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Evde bruksizm tedavisi için çareler arasında stres azaltma bir zorunluluktur. Kaygıyı kontrol etmek ve sinirlilik yaratan durumlardan mümkün olduğunca kaçınmak için yaşam tarzınızı değiştirmekle ilgilidir. Stres, diş sıkma ve gıcırdatma nedenidir. Çoğu zaman, bozukluk, duyguların nasıl yönetileceğini bilmemek ve onları fiziksel semptomlara çevirmek nedeniyle ortaya çıkabilir.

ÇENE MASAJI YAPIN

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Yüzünüze masaj yapabilirsiniz. Prensip diğer masaj türleri ile aynıdır. Amaç, kas liflerini kasılmamaları için gevşetmek veya daha da iyisi, önceden gerilmelerini önlemektir. Bunu ellerinizi kullanarak yapabilirsiniz. Kulakların öünden başlayıp parmaklarınızla deriyi esnetiyormuş gibi aşağı inmek mümkündür. Belirli bir gerginlik veya düğüm bulunan bir alan tespit ederseniz, orada durun ve bir an için baskı uygulayın. Ardından, aşağı doğru devam edin. Ancak, bu masajlar tek başına yapılırsa işe yaramaz. İdeal olarak, bruksizmden muzdarip olanlar bunları her gün, günün farklı saatlerinde yapmalıdır.

ISIYLA KASLARI GEVŞETİN

Isı kasları gevşetebilir. Çeneyi ısıtmak için bu amaç için tasarlanmış bir cihaz kullanabilir veya sıcak giysilerle yapabilirsiniz. Yüz derisinde yanıklara neden olmamak için önlem alınmalıdır. Hem ticari pedler hem de ev yapımı bezler yüksek sıcaklıkta olmamalıdır. Aslında, ılık bir sıcaklık yeterlidir. Isı, yüzün her iki tarafına ve çene kaslarının üzerine uygulanmalıdır. Bir seçenek, bu terapiyi gece yatmadan önce yapmak, diğeri ise gün içinde belirli saatlerde yapmayı planlamaktır.

SAKİNLEŞTİRİCİ ÇAY KULLANIN

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En çok tavsiye edilen otlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Kediotu: Normal dozlara uyulursa bu maddenin kullanımı güvenlidir. Kaygıyı azaltmakla bağlantılıdır.

Papatya: Papatya çayı yüzyıllardır sakinleştirici ve rahatlatıcı bir madde olmuştur. Bununla birlikte, örneğin kan seyrelticilerle etkileşimleri olduğu için başka ilaçlar alıyorsanız dikkatli olunmalıdır.

Lavanta: Lavanta esansiyel yağı aromaterapide yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı insanlarda düşürebileceğinden, kan basıncıyla ilgilidir. Genelde ortamları kokulandırmak ve rahatlamaya yardımcı olmak için difüzörlere yerleştirilir.


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diş sıkma stres Çay masaj yastık Diş Gıcırdatma (Bruksuzim) uykuda diş sıkma uyurken diş sıkma
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