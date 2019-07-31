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Sabah kalktığınızda kaşınıyorsanız nedeni yatak böcekleri olabilir! Kurtulmanın doğal yollarını deneyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 31.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Yataktaki böcekler çatlaklara gizlenerek gün ışığından uzak kalabilecek kadar akıllıdır. Yani hafife almamanız gereken bir haşere ile karşı karşıya olabilirsiniz. Neyse ki, onlardan daha akıllı olabiliriz. Yatak böceklerini evlerinizden uzak tutmanın birçok yolu var.

Yataklarda gözle görünmese bile birçok böcek yaşar. Yassı vücutları, mobilyaların yanı sıra şiltelerdeki küçük çatlakların içine sıkışmalarına izin verir. Hastalık yaymazlar ama kırmızı, kaşıntılı ısırıkları sebebiyle uykunuzu bozarlar. Çıplak gözle tespit etmek zor olsa da, yatakta böceklerin en yaygın işaretlerinden biri olan ısırıkları dışında, çarşaflarda küçük kan lekeleridir.

BUHAR

Virginia Tech Üniversitesi'ne göre yataktaki böceklerden kurtulmak için buhar tutabilirsiniz. Bu böcekleri gizlenme alanlarından uzaklaştırmaya yardımcı olacaktır.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Buhar yeterli gelmediyse ısı yatak böceklerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Kurutmanızı en yüksek devirde çalıştırın ve etkilenen bölgelere ısı uygulayın.

ÇİFT TARAFLI BANT UYGULAYIN

Yatak böceklerinin seyahat hattını bulun ve çift taraflı bant uygulayın. Böcekler bantlara yapışacaktır.

KIYAFETLERİNİZİ YÜKSEK ISIDA KURUTUN

Giysilerinizi yeni almış olsanız bile onları kısa sürede yüksek ısıda yıkadığınızdan emin olun. Makinede zarar vereceğini düşünüyorsanız önce sıcak su ile ıslatıp makinede normal ısıda yıkayabilirsiniz. Yüksek ısı böceklerden kurtulmanızı sağlayacaktır.

SİLİKA JEL KULLANIN

Yeni ayakkabılar, kıyafetler ve hatta bazı yiyecek maddeleri ile birlikte gelen küçük silika jel paketlerini kuşkusuz biliyorsunuzdur. Onları saklayıp ya da satın alıp yataklarınıza ya da kıyafet dolaplarınıza koyabilirsiniz. Araştırmaya göre bu jel, yatak böceği kütiküllerini emmeye yardımcı olabilir, bu da onların kurumasını sağlayarak böcekleri uzaklaştırabilir.

ÇAMAŞIRLARINIZA PLASTİK TORBA GEÇİRİN

Kıyafetlerinizi yıkayıp ütüledikten sonra plastik bir torba geçirebilirsiniz. Bu çözüm yatak böceklerinin girmesini önleyecektir.

KURU BUZ KULLANIN

Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, kuru buz böcekleri çeken karbondioksiti serbest bırakarak yatak böceklerini öldürebilir. Kuru buzları bir talk pudrasın abatıırn ve böceklere tuzak oluşturun.

EV YAPIMI BİR SİRKE YAPIN

Sirke, böceğin sinir sistemine zarar veren asetik bir asit içerir, böylece yatak böceklerini öldürmek için sprey yapmak için kullanabilirsiniz. Boş bir sprey şişesini beyaz sirke ile doldurun ve doğrudan böceklere püskürtün.

ACI BİBER, KEKİK VE ZENCEFİLİ KARIŞTIRIN

Yapabileceğiniz başka bir sprey, baharat rafınızda bulunabilecek çeşitli baharatlar olabilir. Acı biber, kekik ve zencefille suyu karıştırın, bir sprey şişesine koyun ve etkilenen bölgeleri hedefleyin. Kekik, acı biber ve zencefilin baharatları güçlü kokusu ile yatak böceklerini engelleyecektir.


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