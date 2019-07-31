Sabah kalktığınızda kaşınıyorsanız nedeni yatak böcekleri olabilir! Kurtulmanın doğal yollarını deneyin

Yataklarda gözle görünmese bile birçok böcek yaşar. Yassı vücutları, mobilyaların yanı sıra şiltelerdeki küçük çatlakların içine sıkışmalarına izin verir. Hastalık yaymazlar ama kırmızı, kaşıntılı ısırıkları sebebiyle uykunuzu bozarlar. Çıplak gözle tespit etmek zor olsa da, yatakta böceklerin en yaygın işaretlerinden biri olan ısırıkları dışında, çarşaflarda küçük kan lekeleridir.

BUHAR

Virginia Tech Üniversitesi'ne göre yataktaki böceklerden kurtulmak için buhar tutabilirsiniz. Bu böcekleri gizlenme alanlarından uzaklaştırmaya yardımcı olacaktır.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Buhar yeterli gelmediyse ısı yatak böceklerinden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Kurutmanızı en yüksek devirde çalıştırın ve etkilenen bölgelere ısı uygulayın.

ÇİFT TARAFLI BANT UYGULAYIN

Yatak böceklerinin seyahat hattını bulun ve çift taraflı bant uygulayın. Böcekler bantlara yapışacaktır.

KIYAFETLERİNİZİ YÜKSEK ISIDA KURUTUN

Giysilerinizi yeni almış olsanız bile onları kısa sürede yüksek ısıda yıkadığınızdan emin olun. Makinede zarar vereceğini düşünüyorsanız önce sıcak su ile ıslatıp makinede normal ısıda yıkayabilirsiniz. Yüksek ısı böceklerden kurtulmanızı sağlayacaktır.