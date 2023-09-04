Sabah uyandığınızda bu belirtiler varsa dikkat! Kanser belirtisi olabilir, mutlaka doktora başvurun

Eylül ayının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Buna karşın birçok kişi, terleme sorunundan şikayetçi. Geceleri terleyen kişiler yastık ve çarşaflarını sırılsıklam buluyor. Öte yandan uzmanlar, bu durumun nadir de olsa kanser hastalığının erken belirtilerinden biri olabileceğini vurguluyor.

HER TERLEME KANSER HABERCİSİ DEĞİL AMA...

Uzmanlara göre her terleme kanser hastalığının belirtisi değil. Fakat yapılan araştırmalar terlemenin lösemi, lenfoma, kemik kanseri, mezotelyoma ve karaciğer kanseri de dahil olmak üzere birçok farklı kanserin erken belirtisi olabileceğini ortaya koydu. Bunun sebebi ise tam olarak belli değil. Fakat bu durum vücudun kanserle savaşmaya çalıştığını gösteriyor olabilir. Veya hormonal değişikliklerin bir işareti olabilir.

Kanser hastalığı bazı durumlarda vücudun kendini soğutmak için aşırı terlemesine neden olan ateşe de neden olabilmektedir. Bu durum kanser hastalarının tedavi sırasında da yaşayabileceği sorunlar arasında yer almaktadır.

AMERİKAN KANSER DERNEĞİ AÇIKLADI!

Amerikan Kanser Derneği tarafından yayımlanan bilgilere göre kanser hastalarında ameliyat, radyasyon ve kemoterapi gibi sorunlardan kaynaklanan sıcak basmaları ve gece terlemeleri olabiliyor.

BU DETAYA DİKKAT!

Dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise vücudun bir veya daha fazla bölgesinde alışılmadık şekilde bir sıcaklık hissetmek. Günün herhangi bir saatinde ıslak ya da nemli bir cilde sahip olanlar ile nemli çarşaf sebebiyle uyanan ve üşüyen kişiler bu belirtilere dikkat etmelidir.

Öte yandan normal şartlarda terlemeye yatkın bir vücudunuz varsa gece terlemeleri kanser belirtisi değildir. Daha yaygın olan gece terlemeleri menopoz ya da hamilelik, düşük kan şekeri ve kullanılan bazı ilaçlardan da kaynaklanabilir.

GECE TERLİYORSANIZ BUNLARI MUTLAKA YAPIN

Gece terlemelerinden şikayetiniz varsa yatmadan önce soğuk bir duş alabilir ve serin bir yer seçerek uykuya dalabilirsiniz. Gece yatmadan önce soğuk bir bardak suyunuzu ise ihmal etmeyin.

