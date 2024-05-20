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  4. Sabahın ilk saatlerinde kahreden görüntü! Bu halde bulundu: Yakınları feryat etti

Sabahın ilk saatlerinde kahreden görüntü! Bu halde bulundu: Yakınları feryat etti

20.05.2024 11:36
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Adana'da serinlemek için girdiği nehirde kaybolan ve bu sabahın ilk saatlerinde cansız bedeni bulanan 18 yaşındaki Yasin Güneş'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yakınları Güneş'in cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü.

Sabahın ilk saatlerinde kahreden görüntü! Bu halde bulundu: Yakınları feryat etti

Adana’da dün serinlemek için girdiği Seyhan Nehri’nde kaybolan Yasin Güneş’in (18) cansız bedeni bulundu. Güneş’in yakınları, feryat edip fenalaştı.

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SUDA ÇIRPINDIKTAN SONRA KAYBOLDU

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kamp alanına giden Yasin Güneş, serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla kısa sürede bölgeye sağlık ve Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Botla nehre açılan dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Durumu öğrenip, bölgeye gelen Güneş'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Polisler, Güneş'in yakınlarını teselli etti.

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YAKINLARI FENALAŞTI

Havanın kararmasıyla durdurulan arama çalışması, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Botla tekrar suya açılan dalgıç polisler, Güneş’in cansız bedenine ulaştı. Yakınları, kıyıya çıkarılan Güneş’in cesedini görünce feryat edip, fenalaştı. Yakınlarından biri Güneş'in cesedine sarılarak, gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güneş’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana boğulma
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