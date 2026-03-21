Sabahları 10 dakikada hazırlanıp evden çıkman için 12 tüyo

1. Kombinini mutlaka akşamdan belirle.

"Bugün ne giysem?" sorusu, sabahın en büyük zaman hırsızı ve beyin enerjini daha güne başlamadan tüketir. Akşamdan çorabından takına kadar her şeyi bir kenara hazırla. Sabah sadece giyinip çıkmanın huzuru paha biçilemez.

3. Duş meselesini gece hallet.



Sabah saç kurutmak, şekillendirmek ve nemli saçla dışarı çıkma riskini almak yerine akşamdan duşunu al. Sabah sadece bir yüz yıkama ve hızlı bir saç tarama ile 5 dakika kazanabilirsin.

4. Çok amaçlı kozmetik ürünlere yönel.



Hem dudak hem yanak için kullanılan renklendiriciler (tintler) veya güneş koruyuculu nemlendiriciler sabahın kahramanlarıdır. Tek bir ürünle üç adımı birden aradan çıkararak makyaj süreni yarı yarıya indirebilirsin.

5. Kuru şampuan mucizesine güven.



Eğer saçların "bugün formumda değilim" diyorsa ve yıkamaya vaktin yoksa, kuru şampuanla yağlı görüntüyü anında yok et. Saç diplerine sık, karıştır ve hacimli bir topuzla günü kurtar.

6. Anahtarlarını ve cüzdanını kapının yanına bırak.

Evden çıkarken "Anahtar nerede?!" krizi yaşamamak için kapının hemen yanına bir kap veya askı koy. Tüm değerli eşyalarını oraya bırakmayı alışkanlık edin ki son dakika panikleri yaşanmasın.

7. Kahvaltıyı taşınabilir formata getir.



Mutfak masasında krallar gibi kahvaltı yapma lüksün yoksa; bir muz, bir avuç kuruyemiş veya akşamdan hazırladığın bir sandviç hayat kurtarır. Enerjini yolda veya ofise vardığında depolayabilirsin.

8. Ayakkabı seçiminde hızlı davran.

Bağcıklarıyla 2 dakika uğraşacağın o zor botlar yerine, "giy-çık" tarzı sneaker veya loafer modellerini tercih et. Kapı önünde harcanan her saniye, kaçan bir metro demektir.

9. Çantanı bir gece önceden kontrol et.



Bilgisayar şarjı, cüzdan, kulaklık... Sabahın mahmurluğuyla bir şeyi unutma ihtimalin çok yüksek. Çantanı akşamdan hazırla ve fermuarını çekip kapı eşiğine koy.

10. Diş fırçalarken diğer işlerini hallet.

Çoklu görev (multitasking) zamanı! Dişlerini fırçalarken aynı zamanda o günkü hava durumuna bakabilir veya giyeceğin ayakkabının temiz olup olmadığını kontrol edebilirsin.

11. Playlist'ini önceden hazırla.



Sabah enerjini yükseltecek bir müzik listesi hazır olsun. Şarkı aramakla vakit kaybetme; o kulaklığı taktığın an modun değişsin ve adımların hızlansın.

