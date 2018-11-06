KADIN

Sabahları erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 06.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

Bristol Üniversitesi'den uzmanlar tarafından yürütülen ve henüz bir bilimsel dergide yayımlanmayan araştırmanın sonuçları, Glasgow kentinde düzenlenecek Ulusal Kanser Araştırmaları Enstitüsü Konsferansı'nda paylaşılacak.

Sabahları erken kalkan kadınlarda meme kanseri riski daha düşük

Uzmanlar, araştırmaları kapsamında İngiltere Biobankası ve Uluslararası Meme Kanseri Birliği Konsorsiyumu bünyesindeki, 400 bin kadının genetik bilgileri inceledi.

Sonuçlar, genetik olarak vücutları erken kalkmaya programlı kadınların, geç yatmaya programlı kadınlara kıyasla meme kanserine yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, ortaya çıkan sonucun nedenininse henüz belirlenemediğinin altını çiziyor.

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Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan biri olan Dr. Rebecca Richmond BBC'ye yaptığı açıklamada, bu konuda kadınlara tavsiye vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Richmond, "Akşamcı bir insanı sabahçı bir insandan daha fazla risk altına sokan şeyin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu ilişkiyi çözmemiz gerekiyor" dedi.

Daha önce yapılan bilimsel araştırmalar, gece şiftinde çalışmanın kanser riskini artırdığını ortaya koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
meme kanseri kadın sağlığı

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