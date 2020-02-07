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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Alev Gençoğlu önce uçak saatini sonra koltuğu değiştirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkan uçakta hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun önce uçak saatini sonra ise koltuğunu değiştirdiği ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Alev Gençoğlu önce uçak saatini sonra koltuğu değiştirmiş

İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı çarşamba günü saat 18.19'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. Sürüklenen uçak yol kenarına düşerek parçalandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 60 yaşındaki Alev Gençoğlu bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Alev Gençoğlu için öğle vakti Kadıköy'deki Erenköy Galip Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

Cenazeye ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Camideki başka bir cenaze gelen Sanatçı Erol Evgin de aileye taziyede bulundu. Anne Hayriye Gençoğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Ağabey Hakan Gençoğlu da gözyaşları içinde cenaze namazını kıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALEV GENÇOĞLU "BİLETİNİ ERKENE ALDIRDI" İDDİASI

Öte yandan bekâr Gençoğlu'nun normalde 21.00'da olan biletini 17.00 seferiyle değiştirdiği öğrenildi. Alev Gençoğlu'nun koltuk numarasını da değiştirdiği kaydedildi. Arkadaşı Dilek Pırıldar, “Uçağa binerken de konuşmuştuk. 'Hiçbir şeyim yok geliyorum, uçağı da erkene aldım' dedi" diye konuştu. Yakını Salih Özgür de, “Görünmez kaza işte. Uçağı 21.00'a almıştı sonra 17.00'a çekti. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Koltuk numarasını değiştirmiş. 6 numaraya gelmiş. 3 kadın yan yana vefat etmişler" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alev Gençoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı uçak kazası

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