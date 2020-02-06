HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın ardından pilotlar, kulenin anonslarına yanıt veremedi

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın ardından pilotlar, kulenin anonslarına yanıt veremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 17:00 | Son Güncelleme

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistte duramayarak, pist sonunda 30 metreden toprak zemine düştü. Kazadan 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin pilotlar ile iletişim kurmak için yaptığı anons yaptığı, pilotların yaralı olduğu için yanıt veremediği öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın gerçekleşmesinden 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki kadın hava trafik kontrolörünün pilotlar ile iletişim kurmak adına yaptığı anonslar iletişim frekansında yankılandı. Kontrolör saat 18:21'de pilota ulaşmak için sefer çağrı adı ile art arda anons yapmaya başladı.

SABİHA GÖKÇEN'DEKİ KAZADAN SONRA 5 KEZ ANONS YAPTILAR

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki hava trafik kontrolörleri 5 kez, seferin çağrı adı ile pilota ulaşmaya çalıştı. Kokpit ekibi yaralı olduğu için yapılan anonslara cevap veremedi.

O anonslar şöyle:

Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?
Kule: 87R Gökçen?
Kule: Konuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?
Kule: Pegasus 87R?
Kule:Pegasus 87R?
Başka bir uçağın pilotu: 87R, sizi arıyor efendim Gökçen...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Büyük gürültüyle kırıldı! Facianın eşiğinden dönüldü! Büyük gürültüyle kırıldı! Facianın eşiğinden dönüldü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı Boeing 737 sabiha gökçen uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

İlker Başbuğ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt!

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

Ural'dan sert yanıt: Örf adetlerimize aykırı...

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

'Duyduğum en efsane ezan okunuyor'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Uçağın pistten çıkıp düştüğü an! Dehşet anları kamerada

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MEB'den Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada karar

MEB'den Mert Yağız'ın ölümüyle ilgili soruşturmada karar

Bolu'da 'koronavirüs' paniği! Özel odada tutulacak

Bolu'da 'koronavirüs' paniği! Özel odada tutulacak

Antalya'da facianın eşiğinden dönüldü!

Büyük gürültüyle kırıldı! Facianın eşiğinden dönüldü!

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'e ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'e ziyaret

Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar!

Yer: İstanbul! Korkutan çatlaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.