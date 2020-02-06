Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın ardından pilotlar, kulenin anonslarına yanıt veremedi

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın gerçekleşmesinden 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki kadın hava trafik kontrolörünün pilotlar ile iletişim kurmak adına yaptığı anonslar iletişim frekansında yankılandı. Kontrolör saat 18:21'de pilota ulaşmak için sefer çağrı adı ile art arda anons yapmaya başladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki hava trafik kontrolörleri 5 kez, seferin çağrı adı ile pilota ulaşmaya çalıştı. Kokpit ekibi yaralı olduğu için yapılan anonslara cevap veremedi.
O anonslar şöyle:
Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?
Kule: 87R Gökçen?
Kule: Konuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?
Kule: Pegasus 87R?
Kule:Pegasus 87R?
Başka bir uçağın pilotu: 87R, sizi arıyor efendim Gökçen...
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