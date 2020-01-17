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  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarıyıl hareketliliği

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarıyıl hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'nda olduğu gibi  Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da yarı yıl hareketliliği yaşanıyor.

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL Havalimanı'nda olduğu gibi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da yarı yıl hareketliliği yaşanıyor.
Tatilin tadını İstanbul dışında ve yurt dışında çıkarmak isteyen aileler Sabiha Gökçen Havalimanında zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçen yolcular bilet işlemlerini yapmak için bankolara geldi. Bagaj ve check-in işlemlerini tamamlayan yolcular uçağa binmek üzere uçuş kapılarına yöneldi. Çocuklarıyla yarıyıl tatilinin tadını çıkarmak isteyen ailelerin bu yıl tercihi yurt içi olduğu öğrenildi.

TERCİH YURT İÇİ
Serdar Demir, "Yarıyıl tatili için geldik. Diyarbakır'a gideceğiz. Hem tatil amaçlı hem de aile ziyareti amaçlı" diye konuştu. Demir'in oğlu Berat Demir ise karnesinin iyi olduğunu ifade etti. Kardeşi 5. Sınıf öğrencisi Duru Demir ise, "Karnem çok iyiydi, takdir aldım. Tatilde kuzenlerimle ve akrabalarımla vakit geçirmek istiyorum" ifadesini kullandı. Nilüfer Yıldız da, "Yarıyıl tatili için geldik. Aneannelerinin yanında geçirecekler, onun için geldik. Karneleri hepsi çok iyi" dedi.

(FOTOĞRAF)

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