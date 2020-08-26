Saç bakımı yaparken o hataya düşmeyin! Eğer saç tipiniz...

Saç bakımı oldukça özen gerektiren bir süreç. Bunun için öncelikle saç tipinizi öğrenmeniz ve sonrasında saçlarınıza uygun bakım ürünlerini seçmeniz ya da evde kendiniz hazırlamanız gerekir. Siz de daha canlı ve parlak saçlara sahip olmak istiyorsanız hazırladığımız önerilere bir göz atmalısınız!

SAÇ TİPLERİNE GÖRE BAKIM ÖNERİLERİ

YAĞLI SAÇLAR

Yağlı saçlara sahip olduğunuzda diğer saç tiplerine göre saçlarınızı daha sık yıkamanız zorunda kalırsınız. Bu sebeple şampuan seçimini dikkatli bir şekilde yapmanız gerekir. Seçeceğiniz şampuanın yağlı saçlara uygun olması ve zararlı kimyasallar içermemesi oldukça önemli. Saçlarınıza ağır gelmeyecek bir şampuanı eczanelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızı tararken saç derinize doğru fazla bastırırsanız saçlarınızın yağlanmasını hızlandıracağınızı hatırlatmakta fayda var. Bunun haricinde saçlarınızı maskelerle besleyebilirsiniz.

Yağlı Saçlar için Maske

1,5-2 bardak suyu ocağa koyun ve kaynatın. Ardından içine 1 tatlı kaşığı kekik ile yine 1 tatlı kaşığı biberiyeyi ekleyin ve ocağın altını kapatarak suyun ılımasını bekleyin. Soğuyan karışımı süzerek bir sprey şişesinin içine katın ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 1 saat bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla durulayabilirsiniz.