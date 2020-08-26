Saç bakımı yaparken o hataya düşmeyin! Eğer saç tipiniz...

Saç bakımı oldukça özen gerektiren bir süreç. Bunun için öncelikle saç tipinizi öğrenmeniz ve sonrasında saçlarınıza uygun bakım ürünlerini seçmeniz ya da evde kendiniz hazırlamanız gerekir. Siz de daha canlı ve parlak saçlara sahip olmak istiyorsanız hazırladığımız önerilere bir göz atmalısınız!
SAÇ TİPLERİNE GÖRE BAKIM ÖNERİLERİ
YAĞLI SAÇLAR
Yağlı saçlara sahip olduğunuzda diğer saç tiplerine göre saçlarınızı daha sık yıkamanız zorunda kalırsınız. Bu sebeple şampuan seçimini dikkatli bir şekilde yapmanız gerekir. Seçeceğiniz şampuanın yağlı saçlara uygun olması ve zararlı kimyasallar içermemesi oldukça önemli. Saçlarınıza ağır gelmeyecek bir şampuanı eczanelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Ayrıca saçlarınızı tararken saç derinize doğru fazla bastırırsanız saçlarınızın yağlanmasını hızlandıracağınızı hatırlatmakta fayda var. Bunun haricinde saçlarınızı maskelerle besleyebilirsiniz.
Yağlı Saçlar için Maske
1,5-2 bardak suyu ocağa koyun ve kaynatın. Ardından içine 1 tatlı kaşığı kekik ile yine 1 tatlı kaşığı biberiyeyi ekleyin ve ocağın altını kapatarak suyun ılımasını bekleyin. Soğuyan karışımı süzerek bir sprey şişesinin içine katın ve saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 1 saat bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla durulayabilirsiniz.
KURU SAÇLAR
Eğer kuru saçlara sahipseniz, bakım ritüelinizin ilk adımı kuru saçlara uygun bir şampuan ile saçlarınızı yıkamak olmalı! Kuru saçlara özel bir formül içermeyen bir şampuanı kullanırsanız saç derinizin pul pul dökülmesine sebep olabilirsiniz. Saçlarınızın nem dengesini sağlamak için saç tipinize uygun bir terapi de uygulayabilirsiniz.
Sıcak Yağ Terapisi
Saçlarınızın uzunluğuna ve kalınlığına göre bir miktar zeytinyağını çok az ısıtın. Ardından yağı, saç derinizden uçlara doğru masaj yaparak uygulayın ve bu şekilde iki saat bekleyin. Son olarak da saçlarınızı kuru saçlara özel bir şampuanla yıkayın ve ılık suyla durulayın. Sizce de çok kolay değil mi?
YIPRANMIŞ SAÇLAR
Saçları boyamak, ısı ile şekillendirmek ve sert bir şekilde taramak, saçlarınızın yıpranmasına sebep olur. Böyle bir durumla karşılaştığınızda saçlarınızın dinlenerek kendisine gelmesine izin vermeniz gerekir. Yani saçlarınızı boyamayı ya da ısı kullanarak şekillendirmeyi bir süreliğine bırakmalısınız. Saçlarınızı besleyerek eski gücüne kavuşmasını sağlayacak bir maskeyi düzenli olarak uygulamak da saçlarınıza iyi gelir.
Badem Yağı Maskesi
1 çay bardağı badem yağını, 2 yumurtanın sarısını ve 10 damla limon suyunu bir kasenin içinde karıştırın. Hazırladığınız maskeyi saç dibinizden uçlara doğru masaj yaparak sürün. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı ılık suyla durulayın ve bir kat şampuanla yıkayın.
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