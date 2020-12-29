Saç botoksu ürünleri nelerdir? Nasıl yaptırılır?

Saçların eski canlılığını yitirmesi ve uçlarının cansız hale gelmesi artık saçların kesilmesi için bir bahane değil! Saç botoksu yaptırarak saçlarınızı kestirmeden eski canlı ve parlak görüntüsüne kavuşmanız mümkündür. Bu konu hakkında tüm sorularınızın cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Saç Botoksu Nasıl Yapılır?
Saç botoksu nasıl yapılır? Saçınıza yaptığınız bakımların artık eskisi kadar işe yaramadığını düşünüyorsanız belki de profesyonel bir yardım alarak saçlarınızın canlı ve parlak görünümüne sahip olabilirsiniz. Saç botoksu yıpranmış ve uçları kırılmış olan saçlara belirli serum ve vitaminler verilerek yapılan bir onarım işlemidir. Saç botoksu yaptırmak isteyen kişiler mutlaka bir uzmandan yardım almalıdır. Saç bakımı için gidilen uzman saçın ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri belirleyerek buna göre bir işlem uygular. Saç botoksu nasıl yapılır denildiğinde bunun için uygulanan aşamalar şu şekilde sıralanır;
- Öncelikle kuaförde saçlar tamamen kirden arınacak şekilde yıkanır.
- Botoks kimyasal bir işlem değildir. Bu nedenle botoks işlemi mutlaka temiz saça uygulanmalıdır.
- Daha sonra dipten başlayarak saç ucuna kadar saçın ihtiyacı olan serum verilir.
- İşlem bittikten sonra saç uzmanı saçın bakımı için evde yapılabilecek önerilerde bulunur.
- Saç için evde yapılabileceklerin dikkate alınması botoks işleminin kalıcılığının daha uzun olması açısından önemli bir husustur. Saç botoksunun kalıcılığını arttırmak için saç tipine uygun bir şampuan ve bakım kremi düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu sayede yapılan botoks işleminden istenilen verim alınabilir. Ayrıca saç botoksu sonrasında haftada bir kez saça uygun maske yapılması saçların istenilen parlaklık ve canlılık içerisinde olmasına yardımcı olur.
Saç Botoksu Neden Tercih Edilir?
Saç botoksu yaptıranlar genellikle uzun süre saçlarını kimyasal işlemlere maruz bırakmış kişilerdir. Ayrıca saçları düzleştirmek ya da dalgalı hale getirmek için uygulanan ısı işlemleri de saçların çabuk yıpranmasına neden olur. Beslenmeye dikkat edilmeyerek gerekli vitamin ve minerallerin vücuda alınmaması saçların çabuk yıpranmasına neden olur. Ayrıca yanlış şampuan kullanımı ya da saçların yanlış işlemlere tabi tutulması gibi durumlarda da saç botoksu tercih edilen çözüm yollarından birisidir. Saçlarda boyadan dolayı yıpranma meydana geldiyse saç botoksu oldukça etkili bir çözüm olacaktır.
Saç Botoksu Sonrası Saçlar Nasıl Olur?
Saç botoksu yaptıranlar özellikle zor şekil alan ya da çabuk kabaran saçlara sahipse bu problemlerine çözüm bulacaklardır. Saç botoksu saçlar için şu şekilde çözümler sağlar;
- İnce telli ve cansız saçlara sahip olanların saçlarına canlı bir görünüm kazandırır.
- Kalın telli ve zor taranan saçların daha kolay şekil almasını ve taranmasını sağlar.
- Botoks sırasında verilen serumlar sayesinde saçı geç uzayanlar için oldukça etkili bir çözümdür.
- Boyadan dolayı yıpranarak çabuk kırılan saçların güçlenmesine yardımcı olur.
- Saç dökülmesi yaşayanlar için saç botoksu dökülmeyi azaltıcı etkiye sahiptir.
- Saç botoksu saçında boya ya da diğer herhangi bir işlem olan kişiler tarafından da yapılan bir uygulamadır.
Saç Botoksu Ürünleri Nelerdir?
Saç botoksu ürünleri ile saça evde de botoks işlemi uygulanabilir. Uzman eşliğinde yapılan işlemler daha etkili olsa da evde botoks işlemi yapmak istiyorsanız bazı aşamalara dikkat etmeniz gereklidir. Evde saç botoksu ürünleri ile botoks işlemi şu adımlarla yapılabilir;
- Saçınızı evde saçınıza uygun bir şampuanla yıkayıp kurutun.
- Kuruttuğunuz saçınızı temiz ve sık dişleri olan bir tarakla tarayın.
- Saç botoksu ürününü kutuda yazan talimata uyarak hazırlayın.
- Saçınızı 4 eşit parçaya bölün.
- Bir boya fırçası yardımı ile saçınıza dipten uca kadar botoks ürününü sürün. Bu işlemi tüm saçınıza uygulayın.
- İşlemi yaklaşık 45 dakika saçınızda tutun.
- Daha sonra saçınızı tekrar yıkayın ve kurutun.
- Botoks işlemi sonrasında saçınızı düzleştirici ile düzleştirin. Bu sayede işlemin kalıcılığını arttırmış olursunuz.
Saç Botoksu Yaptırmanın Zararları Var mı?
Saç botoksu zararları hakkında henüz kanıtlanmış bir durum yoktur. Botoks işlemi uygulanırken herhangi bir kimyasal ürün kullanılmadığı için işlem saçlara zarar vermek yerine oldukça fayda sağlayan bir işlemdir. Boyadan ya da diğer kimyasal işlemlerden yıpranmış saçlar için oldukça etkili fayda sağlar. Ancak saç botoksu henüz yeni bir uygulama olduğu için gebelik döneminde olanların işlemi yaptırmayı gebelik sonrasına ertelemeleri uzmanlar açısından tavsiye edilir.
Saç Onarıcı Serumlar Nelerdir?
Saç onarıcı botoks serum denildiğinde piyasada pek çok farklı ürün bulunur. Bu saç ürünlerinin çeşitli etkileri vardır. Serumların faydaları şu şekilde sıralanır;
- Fanola Batugen; saçın kaybetmiş olduğu proteini ve vitaminleri geri kazanması açısından önemlidir.
- Natura Keratin; saçlara uygulanan işlemin kalıcılığını arttırır. Ayrıca saçın canlı ve hacimli görünmesinde etkilidir.
- Jean Paul Myne; henüz yeni piyasaya çıkmış olan serumdur. Saçların güçlü ve parlak görünmesine yardımcı olur.
- Liquid Keratin; saçta yaygın bir şekilde kullanılan ürünlerden birisidir. Saçın kaybetmiş olduğu sağlığını geri kazanmasında yardımcı olan bir üründür. Keratin maddesi saçın diplerine etki ederek güçlenmesini sağlar. Ancak bu ürün kullanılırken doğal olanlarının tercih edilmesine dikkat etmek gereklidir.
- Loreal Fiberceutic; saçı boyadan dolayı oldukça yıpranmış olan saçların onarılmasında etkilidir. Ayrıca zor taranan ve açılması zor olan saçların açılmasına yardımcı olur.
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