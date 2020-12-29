Saç botoksu ürünleri nelerdir? Nasıl yaptırılır?

Saçların eski canlılığını yitirmesi ve uçlarının cansız hale gelmesi artık saçların kesilmesi için bir bahane değil! Saç botoksu yaptırarak saçlarınızı kestirmeden eski canlı ve parlak görüntüsüne kavuşmanız mümkündür. Bu konu hakkında tüm sorularınızın cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Saç Botoksu Nasıl Yapılır?

Saç botoksu nasıl yapılır? Saçınıza yaptığınız bakımların artık eskisi kadar işe yaramadığını düşünüyorsanız belki de profesyonel bir yardım alarak saçlarınızın canlı ve parlak görünümüne sahip olabilirsiniz. Saç botoksu yıpranmış ve uçları kırılmış olan saçlara belirli serum ve vitaminler verilerek yapılan bir onarım işlemidir. Saç botoksu yaptırmak isteyen kişiler mutlaka bir uzmandan yardım almalıdır. Saç bakımı için gidilen uzman saçın ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri belirleyerek buna göre bir işlem uygular. Saç botoksu nasıl yapılır denildiğinde bunun için uygulanan aşamalar şu şekilde sıralanır;

Öncelikle kuaförde saçlar tamamen kirden arınacak şekilde yıkanır.

Botoks kimyasal bir işlem değildir. Bu nedenle botoks işlemi mutlaka temiz saça uygulanmalıdır.

Daha sonra dipten başlayarak saç ucuna kadar saçın ihtiyacı olan serum verilir.

İşlem bittikten sonra saç uzmanı saçın bakımı için evde yapılabilecek önerilerde bulunur.

Saç için evde yapılabileceklerin dikkate alınması botoks işleminin kalıcılığının daha uzun olması açısından önemli bir husustur. Saç botoksunun kalıcılığını arttırmak için saç tipine uygun bir şampuan ve bakım kremi düzenli olarak kullanılmalıdır. Bu sayede yapılan botoks işleminden istenilen verim alınabilir. Ayrıca saç botoksu sonrasında haftada bir kez saça uygun maske yapılması saçların istenilen parlaklık ve canlılık içerisinde olmasına yardımcı olur.

Saç Botoksu Neden Tercih Edilir?

Saç botoksu yaptıranlar genellikle uzun süre saçlarını kimyasal işlemlere maruz bırakmış kişilerdir. Ayrıca saçları düzleştirmek ya da dalgalı hale getirmek için uygulanan ısı işlemleri de saçların çabuk yıpranmasına neden olur. Beslenmeye dikkat edilmeyerek gerekli vitamin ve minerallerin vücuda alınmaması saçların çabuk yıpranmasına neden olur. Ayrıca yanlış şampuan kullanımı ya da saçların yanlış işlemlere tabi tutulması gibi durumlarda da saç botoksu tercih edilen çözüm yollarından birisidir. Saçlarda boyadan dolayı yıpranma meydana geldiyse saç botoksu oldukça etkili bir çözüm olacaktır.