'Saç dökülmesine ne iyi gelir?' sorusunun cevabı veriyoruz! Isırgan ve sarımsak kürünü...

Yetişkin bir insanda günde ortalama 100-150 adet arasında dökülen saç tellerinin ömrü 5-6 yıl arasında değişir. Bu süre içerisinde her bir saç teli ayda bir santimetre kadar uzar. Uzamasını tamamladıktan sonra dinlenme dönemine geçer. Bu dönemi bitirdikten sonra ise saç folikülü ve saç arasındaki bağlantı zayıflar, kısa bir süre sonra ise dökülür. Bu saçın normal döngüsüdür. Mevsim geçişleri, stres, güneş, deniz, boyama, ısı ile şekillendirme, hormonal bozukluklar, yanlış beslenme, hastalıklar, ilaç kullanımı, genetik faktörler gibi nedenlerle saçlarda bu oranın dışında dökülme gerçekleşmesi ise saç kayıplarına neden olur. Saç dökülmesinin durdurulamadığı durumlarda, evde uygulanabilecek kürlerle saç kayıplarını bir ölçüde engellemek mümkündür. ÇAM TEREBENTİN YAĞI Saç kökünü besleyen, saç derisindeki kan dolaşımını hızlandıran çam terebentin yağı, saç dökülmesine iyi gelen yağlar arasında kendine ilk sıralarda yer bulur. Yağı 200 ml şampuana 25 damla kadar karıştırarak hazırlanan saç kürünü her uygulamadan önce güzelce çalkalamak gerekir. Böylelikle hem şampuanın içeriğindeki kozmetik ürünler saça daha az zarar verir hem de çam terebentin yağı saçlara doğrudan temas eder. Kuvvetli bir yağ olduğu için direkt olarak kullanımı sakıncalıdır. Yağ, gözlere temas etmemeli, baş bölgesinde açık yara varsa kullanılmamalıdır.

LAVANTA KÜRÜ Stresin saç dökülmesine kaynaklık eden ana nedenlerden biri olmasından ötürü saçları güçlendirerek dökülmeyi önleyen kürler konusunda araştırma yapanların öncelikli sorusu stresten saç dökülmesine ne iyi gelir? Stres nedeniyle yaşanan saç dökülmelerine karşı kullanılabilecek doğal kaynaklardan biri olan lavanta ile iki farklı şekilde kür hazırlanabilir. Bunlardan ilki lavantanın sakinleştirici ve yatıştırıcı etkilerinden faydalanmak için 15 gün boyunca düzenli olarak lavanta çayı içmektir. Bunun için bir bardak suya bir tatlı kaşığı lavanta ekleyin ve demlenmesini bekleyin, süzdükten sonra tüketin. 15 gün düzenli bir şekilde lavanta çayı içtikten sonra 10 gün ara verip bir daha 15 günlük küre başlayabilirsiniz. İkinci bir yöntem olarak aynı şekilde hazırladığınız lavanta çayıyla banyo sonrası son aşamada saçlarınızı durulayabilirsiniz. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı tekrar suyla duruladığınız uygulamayı iki ay boyunca sürdürebilirsiniz. ISIRGAN KÜRÜ Saç dökülmesine doğal çözümler arasında bulunan ısırgan otu, günümüzde birçok kozmetik ürününün de üretim aşamasında kullanılıyor. Isırgan otu özü içeren hazır şampuanlara piyasada sıklıkla rastlamak mümkün. Isırgan otuyla bir kür hazırlamak için yarım litre suyun içerisine birkaç dal ısırgan otu atın. Kaynatıp soğutun. Banyo sonrası bu su ile saçlarınıza güzelce masaj yapın. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı durulayın ve kendiliğinden kuruması için bir süre bekleyin.

YUMURTA KÜRÜ Protein, fosfor, çinko gibi mineraller açısından zengin olan yumurta, saç dökülmelerinde ve yıpranmalarında da kullanılan bir besin kaynağıdır.. İçerisinde bulunan biyotin ise keratin üretimini destekler. Yumurta kürü yapmak için saçın miktarına göre bir ya da iki yumurtayı güzelce çırpın. İçerisine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edin. Bu karışımı temiz saçlarınıza uygulayın ve saçlarınızı streç film ile sarın. 1 saat sonra ılık su ile saçlarınızı yıkayın. Badem yağı ilave ederek de hazırlayabileceğiniz bu kürü haftada iki kez uygulayabilirsiniz. SARIMSAK KÜRÜ Sarımsak, özellikle erkeklerde saç dökülmesi problemine çözüm üretebilecek nitelikte olan bir doğal kaynaktır. Vitamin ve mineral yönünden zengin olan sarımsak saçların dökülmesini engeller ve saç derisinin beslenmesine destek olur. Kokusu nedeniyle sarımsak kürünün genellikle akşamları uygulanması tavsiye edilir. Sarımsak kürü hazırlamak için birkaç diş sarımsağı öz suları çıkana kadar güzelce ezin. Daha sonra zeytinyağı ile karıştırıp saçlarınıza sürün. Saçlarınızı streç film ya da havlu ile kapatın. Yarım saat kadar bekledikten sonra yıkayarak temizleyin. Saç derinizde yara varsa sarımsağın etkisiyle yanma hissi oluşabilir.

BADEM YAĞI KÜRÜ E vitamini, fosfor, magnezyum, selenyum, bakır, çinko gibi saçların ihtiyacı olan yapı taşlarını barındıran badem yağı, saç dökülmesi sorununun büyük ölçüde önlenmesine yardımcı olur. Bunun için duştan önce iki yemek kaşığı kadar badem yağını saçlarınıza güzelce yedirin. Bu yağ ile saç diplerinize masaj yapın. Ardından yarım saat kadar beklemeniz yeterlidir. Badem yağı duştan sonra da kullanılabilir. Duşta sonra kullanımı için nemli saçlarınıza çok az miktarda badem yağı uygulayın. Durulamanıza gerek yoktur. Aynı zamanda saçlarda elektriklenme sorununu da azaltır. Badem yağı seçerken soğuk sıkım yağ tercih edilmesi önerilir. ZEYTİN YAĞI KÜRÜ E vitamini yönünden kuvvetli olan zeytinyağı içerdiği yağ asitleri ile de saç derisini ve saçı besler, kan dolaşımını hızlandırır. Hemen hemen bütün saç maskelerinde kullanılabilir. Zeytinyağı ile bir kür hazırlamak için üç yemek kaşığı kadar zeytinyağını ısıtın. Yalnız kadınlarda saç dökülmesine uygulanan bu kür için saçın uzunluğuna göre daha fazla zeytinyağına ihtiyaç duyulabilir. Isıtılmış yağ ile saç diplerinize masaj yapın, kalan kısmı saçlarınıza yedirin. Havlu ya da streç film ile saçlarınızı kapatın. Yarım saatle bir saat arasında bir süre bekledikten sonra ılık su ile saçlarınızı yıkayın.

HAVUÇ KÜRÜ En önemli özelliği içeriğindeki keratin olan havuç ile iki farklı şekilde kür hazırlanabilir. Birinci yöntem için havuzu güzelce rendeleyin. Havuçların üzerini kapatacak kadar su dolu bir tencerenin içine alın. Kaynaya kadar yüksek ateşte tutun. Soğuduktan sonra havuçları süzün, bir yumurta ve bir yemek kaşığı badem yağı ilave edin. Saçın tamamına bu karışımı uygulayın. Bir saat kadar beklemeniz yeterlidir. Diğer yöntem için ise iki adet havucun suyunu sıkın ve içine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin ve saçınıza sürün. Bir süre bekledikten sonra ılık su ile saçlarınızı yıkayın. Eğer imkanınız varsa bir gece boyunca bu kürü saçınızda bekletmeniz daha etkili bir sonuç almanızı sağlar. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Hindistan cevizi yağı molekülleri saç derisine işleme konusunda son derece etkilidir. Saç dökülmesine neden olan mantar enfeksiyonları, saç derisinin kuruması gibi problemlerle savaşır. Hindistan cevizi yağı katıdır. Isıya maruz kaldığında ise anında erir. Katı haldeki yağı birkaç dakika avuç içerisinde beklettikten sonra saçlarınıza bu yağ ile masaj yapın. Bu şekilde bir saat kadar beklemeniz yeterlidir. Sonrasında saçlarınızı ılık su ile yıkayabilirsiniz.

ARGAN YAĞI Saç dökülmesinde etkili olan yağlardan biri de argan yağıdır. Argan yağını saçlarınıza uygulayın ve bir saat kadar bekleyin. Saçların üzerini ılık havlu ile kapatmak etkisini artırır. Bir saat sonunda saçlarınızı yıkayın ve kendi halinde kurumaya bırakın. Argan yağı diğer yağlar ile karıştırılarak da kullanılabilir. Bu şekilde bir kür hazırlamak için zeytinyağı, badem yağı, argan yağı, hindistan cevizi yağı ve hint yağını karıştırın. Düzenli olarak haftada iki ya da üç sefer bu yağ ile saçlarınıza bakım yapabilirsiniz. Yağı saçınızda bir gece bekletin ve sabah saçlarınızı yıkayın. Bu aşamada paraben içermeyen şampuanlardan kullanmamaya dikkat edin. ALOE VERA Saç derisinin sağlığını koruyan ve kan dolaşımını hızlandıran aloe vera bitkisinin ortadan kesilmesiyle elde edilen jel aynı zamanda güneşin saçlar üzerindeki olumsuz etkilerini de azaltır. İki yemek kaşığı kadar jeli bitkinin içerisinden çıkarttıktan sonra, bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırın. Saç derisine bu karışım ile beş dakika kadar masaj yapın. Bir süre bekletin ve durulayın.