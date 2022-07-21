Saç dökülmesini azaltan 5 mükemmel yöntem! Çabuk kırılan ve dökülen saçlara mutlaka uygulayın

Saç dökülmesini önlemenin yolları pek çok kişi tarafından sıklıkla araştırılıyor. Saç derisinde meydana gelen kepeklenme ve saç dökülmeleri, bazen hormonal düzensizliklerden kaynaklansa da çoğu kez farklı kür ve tedaviler yoluyla rahatlıkla düzelebiliyor. İşte saç dökülmesini azaltan 5 mükemmel yöntem...

SAÇ DÖKÜLMESİNE AZALTAN 5 MÜKEMMEL YÖNTEM!

Saç dökülmesi için pek çok farklı ve etkili tedavi mevcut. Erkek ya da kadınlar için saç dökülmesi söz konusu olduğunda genetik ve hormonların rolünün oldukça büyük olduğu biliniyor. Kellik veya saç dökülmesi yaşayanlar kişilerde yaşlılık, hormonal dengesizlik, yaralanma ya da yanıklar, saçkıran gibi kafa derisi enfeksiyonları, demir eksikliği gibi rahatsızlık ve sorunlar görülebilmektedir.

İşte saç dökülmesine iyi gelen bazı kürler:



Hint yağı kürü:



Malzemeler:



2-3 yemek kaşığı Hint yağı

Yapılışı:



Elinizdeki yağı çok az ısıtın ve kafa derinize uygulayın. Sonrasında bir gece bekleyip temizleyin. Uygulamanız gereken süre ise haftada 3-4 kez olmalı. Haftada 3-4 kez saç derinize uygulayabilirsiniz.

Ayrıca hint yağı ile yapılan masaj, saç derisindeki kan dolaşımını artırmaktadır ve saç köklerini harekete geçirmektedir. Söz konusu yağ, saç derisini sağlıklı yağlarla beslemeye yardımcı olup kıl oluşumunu engeller ve bununla beraber kepeği de önler.

Hindistan cevizi yağı kürü:



Malzemeler:



2-3 yemek kaşığı işlenmemiş Hindistancevizi yağı.

Yapılışı:



Yağı birkaç saniye ısıtın ve kafa derinize uygulayın. 4-5 saat sonra temizleyin. İsterseniz bir gece de kalabilir. Uygulamanız gereken süre haftada 2 veya 3 kez olmalı.

Nane yağı kürü:



Malzemeler:



3-5 damla nane yağı

1 bardak su

Sıcak havlu

Yapılışı:



Öncelikle nane yapını su ile seyreltmelisiniz. Sonrasında kafa derinize uygulayın. Sıcak havlu ile kafanızı kapatıp 20-30 dakika civarı kadar bekleyin.

Ardından şampuanla yıkayarak temizleyin. Bunu haftada iki defa uygulayın.

Kabak çekirdeği yağı kürü:



Malzemeler:



1 çay kaşığı kabak çekirdeği yağı

1yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:



İlk olarak yağları karıştırın ve kafa derinize uygulayın. Ardından bir gece bırakın ve kafanızdan temizleyin.

Uygulamanız gereken süre olarak haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağı



Malzemeler



İşlenmemiş zeytinyağı

Yapılışı:



Zeytinyağını birkaç saniye ısıtmalısınız. Sonrasında yağı kafa derinize uygulayın. Kafa derinize 4-5 saniye masaj yaparak sürmeniz iyi olacaktır. Sabah saatlerinde ise saçlarınızı yıkayın. Eğer vaktiniz yoksa en azından birkaç saat bekletmelisiniz. Bunu haftada üç defa tekrarlayın.



