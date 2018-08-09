KADIN

Saç dökülmesinin nedeni mastürbasyon yapmak mı?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Saç dökülmesinin mevsimsel, hormonal veya genetik nedenlerden dolayı olduğunu çok sık duymuş olabilirsiniz ama hiç mastürbasyonun saç dökülmesine neden olduğunu duydunuz ya da düşündünüz mü?

Saç dökülmesinin nedeni mastürbasyon yapmak mı?

İnternet teorisi ya da şehir efsanesi olabilir diye düşünebilirsiniz ama spermin protein içerdiği bir gerçek. Bazıları boşalma sırasında protein kaybı olduğunu ve bunun da saç dökülmesine yol açtığını, bazılarıda mastürbasyonun erkek tipi kellikten sorumlu olan DHT hormonunu arttırdığını iddia ediyor.

Yale Üniversitesi'nden dermatolog Mona Gohara, bu konuya bir açıklık getiriyor ve mastürbasyonla saç dökülmesi arasında bilimsel bir kanıt olmadığını söylüyor.

Seks ve boşalma genel olarak saç sağlığınızı olumsuz yönde etkilemez. Aksine, stresi azaltır, daha iyi uyku ve artan mutluluk dahil olmak üzere, mastürbasyonun birtakım sağlık faydaları vardır.

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SAÇ DÖKÜLMESİNE NE SEBEP OLUR?

New York Mount Sinai Hastanesi'nden Joshua Zeichner, ''saç dökülmesi genetik, çevresel faktörler, tiroid sorunları, anemi, vitamin eksikliği ve kullanılan ilaçlardan kaynaklanıyor'' diyor ve ekliyor; ''bu faktörler dışında saçınıza nasıl davrandığızda çok önemli. Sıkı yapılmış at kuyrukları, sık örgüler saçın köklerinde gerginlik oluşturabilir ve inceltebilir. Aşırı ısı yayan saç şekillendirme araçları da aynı etkiye neden olur. Mastürbasyon saçınıza zarar vermez, kendinizi mutlu etmeye devam edin!''

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