Saç ekimini kimler yaptıramaz? Saç ekimi kimlere yapılır? Saç ekimi kriterleri nelerdir?

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, kimlerin saç ekimi için uygun aday olduklarını sizler için anlattı.

Medyadaki başarılı saç ekimi örneklerinin artması ile saç ekimine olan güven ve talep giderek artmaya başladı. Doğal görünüm ile sonuçlanan başarılı saç ekim işlemleriyle kaybolan kellik sorunu için saç ekimi prosedürünün kişiye özel olarak planlanması gerekir.

Her saç ekimi prosedürü kişiye özeldir. Ve saç ekiminin sonuçları da kişinin genel özelliklerine göre farklı sonuçlar verebilir. Eğer kişi gerçekçi beklentilere sahip olursa her şekilde mümkün olan en üst seviyede iyileştirmeler yapılması hedeflenir.

Saç ekiminde kişinin beklentilerini gerçekçi seviyelere çekebilmesi için nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını iyi bilmesi gerekiyor.

SAÇ EKİMİ BELİRLİ SAÇ RENKLERİ İLE DAHA İYİ SONUÇLAR VEREBİLİYOR



Saçınızın rengi - özellikle de altta yatan ten renginizle olan ilişkisi - büyük önem taşır. Saç ve saç derisi rengi arasında daha az kontrast olanlar, saç ekimi için çok daha iyi bir aday olacaktır. Saç renkleri ile tenleri birbirine yakın olan kişilerde daha az sayıda saç transferi ile daha etkili sonuçlar elde edilebilir. Ten renginizle saç renginiz oranda kontrast oranı fazlaysa, seyreklik çok daha belirgin olur. Kel görünümü azaltmak ya da saç ekiminin başarısını artırmak için çok daha fazla saç grefti transferine ihtiyaç vardır. Bu durumda da donör alanda transfer edilebilecek çok daha fazla sağlıklı saç greftine sahip olunması gerekir.