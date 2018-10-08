Saç ekimini kimler yaptıramaz? Saç ekimi kimlere yapılır? Saç ekimi kriterleri nelerdir?

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, kimlerin saç ekimi için uygun aday olduklarını sizler için anlattı.
Medyadaki başarılı saç ekimi örneklerinin artması ile saç ekimine olan güven ve talep giderek artmaya başladı. Doğal görünüm ile sonuçlanan başarılı saç ekim işlemleriyle kaybolan kellik sorunu için saç ekimi prosedürünün kişiye özel olarak planlanması gerekir.
Her saç ekimi prosedürü kişiye özeldir. Ve saç ekiminin sonuçları da kişinin genel özelliklerine göre farklı sonuçlar verebilir. Eğer kişi gerçekçi beklentilere sahip olursa her şekilde mümkün olan en üst seviyede iyileştirmeler yapılması hedeflenir.
Saç ekiminde kişinin beklentilerini gerçekçi seviyelere çekebilmesi için nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını iyi bilmesi gerekiyor.
SAÇ EKİMİ BELİRLİ SAÇ RENKLERİ İLE DAHA İYİ SONUÇLAR VEREBİLİYOR
Saçınızın rengi - özellikle de altta yatan ten renginizle olan ilişkisi - büyük önem taşır. Saç ve saç derisi rengi arasında daha az kontrast olanlar, saç ekimi için çok daha iyi bir aday olacaktır. Saç renkleri ile tenleri birbirine yakın olan kişilerde daha az sayıda saç transferi ile daha etkili sonuçlar elde edilebilir. Ten renginizle saç renginiz oranda kontrast oranı fazlaysa, seyreklik çok daha belirgin olur. Kel görünümü azaltmak ya da saç ekiminin başarısını artırmak için çok daha fazla saç grefti transferine ihtiyaç vardır. Bu durumda da donör alanda transfer edilebilecek çok daha fazla sağlıklı saç greftine sahip olunması gerekir.
BAŞARI SAÇINIZIN ŞEKLİNE VE KALINLIĞINA BAĞLIDIR
Saç kalibresi - veya kesit alanı - saç ekimi için en iyi adayları belirlemede son derece önemlidir. Doğal saç şekliniz saç ekiminde önemli bir kriterdir. Seyrelen ya da tamamen dökülen kısımların görünme derecesi saç ekiminin başarısında önemli rol oynar. Aynı şekilde kalın ve kıvırcık saçların seyrek alanı kapatma kapasitesi daha yüksek olur. Bunda kalın ve mat duran saçlarının ışığı bloke etme faktörü de sonuçlar üzerinde etkili olur.
SAÇ EKİMİ ALANINDA UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN YAPILMALI
Saç ekimi alanında uzman kişinin ve doğru saç merkezinin seçilmesi operasyon sırasında yaşanması muhtemel riskleri en az seviyeyi indirir. Saç ektirme ameliyatları, hastanelerde ameliyathane koşullarında son derece hijyen bir şekilde uygulanmalıdır, yoksa kişi mikrop kapabilir. Saç derisi ve saç kökleri zarar görebilir hatta tüm saçlarını kaybedebilir.
SAÇ EKİMİ DOĞRU TEKNİKLE YAPILMALI
Ayrıca saç ekimi, kişiye en uygun teknikle yapılmalıdır. FUE ve DHI tekniklerinde alınan greftler zarar görmez. Kafa derisinde yara izi oluşmaz. Saç kökleri teker saçın çıkış yönüne göre doğru bir şekilde ekilebilir. Eşit dağılım sağlayacağı için kafa derisinde seyrek ya da kümelenmenin olduğu alanlar oluşmaz. Bu nedenle saçın yapısına uygun olmayan teknikler asla kullanılmamalıdır. Doğal ve hatasız bir saç ektirme işlemi yaptırmak isteyenler sağlıklı bir görüntüye kavuşabilmeleri için öncelikle çok iyi araştırma yapılmalılar, hastaneyi ve doktoru çok dikkatli seçmelidirler. Ayrıca işlem öncesinde ve sonrasında doktorun verdiği tavsiyeler önemsenmeli ve özenle uygulanmalıdır.
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