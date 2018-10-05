Saçınızı her gün yıkama probleminden kurtaracak ipuçları

Saçlarınızı daha uzun süre temiz tutabileceğiniz öneriler

Her gün saç yıkama derdinden kurtulmanıza yardımcı olacak küçük detaylar

1 / 9 YEME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİN Saçlarınızın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için yağlı ve kızarmış yemeklerden uzak durun. Aynı şey şeker, beyaz ekmek ve konserve yiyecekler için de geçerlidir. Bu ürünleri meyve ve sebze, süt, yağsız et ve fındıkla değiştirin. Bu, yağ bezlerinin etkinliğini azaltmaya yardımcı olacaktır.

2 / 9 KURU ŞAMPUAN KULLANIN Yağlı parlaklığı gizlemek iin saçlarınızı bölmelere ayırın ve 8 cm'lik mesafedan bir saç spreyi gibi köklerine kuru şampuan uygulayın. On dakika bekleyin ve sonra saçınızı tarayın. Kuru şampuan, bir süre için saçlarınızın temiz görünmesini sağlayacaktır.

3 / 9 AKSEUARLARI İHMAL ETMEYİN Yağlı saçları çeşitli saç tokaları veya saç bantlarıyla kamufle edebilirsiniz.

4 / 9 SU SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN Saçınızı yıkarken, ılık su kullanın. Sıcak su, cilt tarafından salgılanan yağ miktarını artırır. Saçlarınızı yıkadıktan sonra, doğal olarak kurumasını sağlayın.

5 / 9 SAÇLARINIZI ÖRÜN Her tür örgü, yağlı saç köklerini gizlemek için iyi bir iş yapar. Sadece örgünüzü kalın yapmaya dikkat edin.

6 / 9 SAÇINIZIN AYIRMA YERİNİ DEĞİŞTİRİN Saçınızı her zaman ayırdığınız yerden ayırmayın. Örneğin ortadan ayırıyorsanız, kenardan ayırmayı deneyin. Saçları sürekli aynı yerden ayrmak hacim kaybına yol açar ve yağlı bir görünüme neden olur. Yeni bir görünüm ve hacim kazanmak için saçlarınızı farklı yerden ayırın.

7 / 9 DÜZ SAÇTAN KAÇININ Pürüzsüz ve şık saç stilleri tercih etmemeye çalışın: Saçınızı daha da dağınık ve yağlı hale getirirler. En iyi seçenek, ekstra hacim elde etmek için topuz yapmak olabilir.

8 / 9 TARAKLARINIZI YIKAYIN Taraklarınızdaki saç kremi veya şekillendirici maddelerin kalıntılarından kurtulmak için haftada bir kez ılık su ve sabunla yıkamalısınız.