KADIN

Saçınızı her gün yıkama probleminden kurtaracak ipuçları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 05.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

Saçınızı çok sık yıkamak, Boston Medical Center Saç Kliniği Direktörü Lynne Goldberg'e göre daha fazla zarar verebilir. Sürekli saç yıkamak yağ bezlerinin daha fazla yağ üretmesine neden olabilir. Sonuç olarak, gerçek bir kısır döngüye girersiniz. Biz de saçlarınızı daha az sıklıkta yıkamanızı ancak, hala muhteşem görünmenizi sağlayacak bir ipucu listesi hazırladık.

Saçlarınızı daha uzun süre temiz tutabileceğiniz öneriler

Her gün saç yıkama derdinden kurtulmanıza yardımcı olacak küçük detaylar

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YEME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİN

YEME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİN
Saçlarınızın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için yağlı ve kızarmış yemeklerden uzak durun. Aynı şey şeker, beyaz ekmek ve konserve yiyecekler için de geçerlidir. Bu ürünleri meyve ve sebze, süt, yağsız et ve fındıkla değiştirin. Bu, yağ bezlerinin etkinliğini azaltmaya yardımcı olacaktır.
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KURU ŞAMPUAN KULLANIN

KURU ŞAMPUAN KULLANIN
Yağlı parlaklığı gizlemek iin saçlarınızı bölmelere ayırın ve 8 cm'lik mesafedan bir saç spreyi gibi köklerine kuru şampuan uygulayın. On dakika bekleyin ve sonra saçınızı tarayın. Kuru şampuan, bir süre için saçlarınızın temiz görünmesini sağlayacaktır.
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AKSEUARLARI İHMAL ETMEYİN

AKSEUARLARI İHMAL ETMEYİN
Yağlı saçları çeşitli saç tokaları veya saç bantlarıyla kamufle edebilirsiniz.
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SU SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN

SU SICAKLIĞINA DİKKAT EDİN
Saçınızı yıkarken, ılık su kullanın. Sıcak su, cilt tarafından salgılanan yağ miktarını artırır. Saçlarınızı yıkadıktan sonra, doğal olarak kurumasını sağlayın.
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SAÇLARINIZI ÖRÜN

SAÇLARINIZI ÖRÜN
Her tür örgü, yağlı saç köklerini gizlemek için iyi bir iş yapar. Sadece örgünüzü kalın yapmaya dikkat edin.
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SAÇINIZIN AYIRMA YERİNİ DEĞİŞTİRİN

SAÇINIZIN AYIRMA YERİNİ DEĞİŞTİRİN
Saçınızı her zaman ayırdığınız yerden ayırmayın. Örneğin ortadan ayırıyorsanız, kenardan ayırmayı deneyin. Saçları sürekli aynı yerden ayrmak hacim kaybına yol açar ve yağlı bir görünüme neden olur. Yeni bir görünüm ve hacim kazanmak için saçlarınızı farklı yerden ayırın.
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DÜZ SAÇTAN KAÇININ

DÜZ SAÇTAN KAÇININ
Pürüzsüz ve şık saç stilleri tercih etmemeye çalışın: Saçınızı daha da dağınık ve yağlı hale getirirler. En iyi seçenek, ekstra hacim elde etmek için topuz yapmak olabilir.
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TARAKLARINIZI YIKAYIN

TARAKLARINIZI YIKAYIN
Taraklarınızdaki saç kremi veya şekillendirici maddelerin kalıntılarından kurtulmak için haftada bir kez ılık su ve sabunla yıkamalısınız.
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SAÇINIZI YIKAMANIN EN DOĞRU YOLU

SAÇINIZI YIKAMANIN EN DOĞRU YOLU
Saçlarınızı yumuşatmak için havlu yerine daha yumuşak olan bir tişört kullanarak kurulayabilirsiniz. Kafa derisini parmak uçlarınızla hafifçe masaj yaparak yıkayın. Kökleri asla sert yıkamayın. Saç kremi uygulamadan önce saçlarınızı sıkın daha sonra saç kremini saçın uçlarına uygulayın.
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saç bakımı saç sağlığı

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