Saçları dökülenler çaresizliğe kapılmasın! Çöp diye atıyorduk, meğer çözüm ondaymış

Stres, düzensiz beslenme, kimyasal maddeler içeren kozmetik ürünler ve mevsim değişikliği gibi birçok unsur saç dökülmesine yol açabiliyor. Aşırı saç dökülmesi kelliğe ya da bölgesel seyrekliğe yol açabiliyor. Fakat evde düzenli bir şekilde bakım yaparak saç dökülmesi sorununun önüne geçilebilir.

UZMANLAR, SAÇ İÇİN FAYDALI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR!

uzmanlar, ceviz kabuğunun saç için faydalı olduğunu vurguluyor.

İşte ceviz kabuğunun faydaları:

-Kepeği önler,

-Saç diplerini onarır,

-Saç beyazlamasını önler,

-Saç dökülmesini azaltır ve saç köklerini güçlendirir,

Saçların daha parlak gözükmesini sağlar,

-Saçları nemlendirir,

-Saça doğal renk vericidir.

CEVİZ KABUĞU SAÇA NASIL UYGULANIR?

10-15 ceviz kabuğunu bir tencereye alın ceviz kabuklarını biraz geçecek şekilde su ilave edin. Ocakta kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Islak saçınıza soğuyan ceviz kabuğu suyunu sürün veya bir şişeye koyup sıkın. Saç diplerine nüfuz ettiğine emin olun. Saçınızı bir sonraki duşa kadar durulamayın. Herhangi bir koku veya yağlılık yapmayacaktır. Kısa sürede saçınıza etkisini göreceksiniz.

CEVİZİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Ceviz beyin için faydalıdır. Uzmanlar, keskin bir hafıza için ceviz öneriyor. Doyurucu olmasıyla da bilinen bu besinin başka faydaları da var.

Ceviz tüketmek aşırıya kaçılmadığı takdirde zayıflamaya yardımcı olur,

Sindirim sorununa iyi gelir,

Tansiyonu düzenler

İyot eksikliğini mgiderir,

Prostat kanserine karşı koruyucu olması ile bilinir,

Stres seviyesini düşürür,

Yaşlanma belirtilerinin erken ortaya çıkmasını engeller,

Diş tartarını giderir.





