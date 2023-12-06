Saçları seyrelmeye başlayanlar dikkat! Faydaları saymakla bitmiyor, saç dökülmesi ve kepeği bıçak gibi kesiyor

Genetik yapı, mevsim geçişleri, stres ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerin neden olduğu saç dökülmesi günlük hayatta en sık rastlanan sorunlar arasında yer alıyor. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar öncelikle bir uzmana başvurmalıdır. Fakat dökülen saçların hızlı bir şekilde yeniden çıkmasını sağlayan mucize yöntemler de yok değil. Uzmanlar, saç dökülmesi sorunu için kozmetik dünyasında da yer bulan biberiye bitkisine dikkat çekti.

VÜCUDU KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Antioksidan özelliklere sahip olmasıyla bilinen biberiye, hücrelere karşı serbest radikallerle savaşarak vücudu korumaya yardımcı olur.

ZİHİNSEL FONKSİYONLARI ARTIRIYOR

İltihapları önleyici özelliğiyle öne çıkan biberiye, zihinsel fonksiyonları artırabilir. Bilindiği üzere bu bitki geleneksel tıpta da kullanılmaktadır.

SAÇ BAKIMI İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Biberiye yağı, saç bakımından cilt sağlığına kadar birçok sorunda kullanılmaktadır. Biberiyenin saç dökülmesi sorununu azaltabileceğini belirten uzmanlar, saç derisini beslediğini ve ciltte canlılık sağladığını belirtti.

Öte yandan biberiye çayı, sindirimi destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirebilen bu bitkinin stresi azaltıcı etkilere sahip olduğu ifade edildi. Bir çay kaşığı kuru biberiye yaprağı veya taze biberiye dalı kaynar suya eklenerek hazırlanan bu çay, doğanın sağlık deposunu bir fincan içinde sunar.

İşte adım adım biberiye çayı yapımı:

Taze ya da kuru biberiye kullanabilirsiniz. Taze biberiye dalını kullanıyorsanız, birkaç dal yeterli olacaktır.

Karışımı 5-10 dakika kadar demlemeye bırakın. Bu süre, biberiyenin lezzetini ve sağlık faydalarını çıkarmak için yeterli olacaktır. Biberiye çayını doğal bir şekilde içmek istiyorsanız, ek bir şey eklemenize gerek yoktur. Ancak, tatlandırmak için bir dilim limon veya bir tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Demleme süresi tamamlandıktan sonra çayı süzerek demlikten veya fincandan ayırın. Ardından, sıcak olarak servis edebilirsiniz. Biberiye çayını sıcak veya soğuk içebilirsiniz. Yemeklerden sonra veya günün herhangi bir saatinde keyifle içilebilir.





