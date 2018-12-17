KADIN

Saçları yağlandıran 5 gıda ve bunu önleyebileceğiniz 3 gıda ile tanışın

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 17.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

Yağlı saçlarla başa çıkmak için çoğunlukla özel şampuanlar kullanıp saçımızı sık sık yıkarız. Ya da saçlarımızı at kuyruğu yapıp saçlarımızı gizleme yoluna gideriz. Ama fazla çaba harcamadan ekstra yağ ile başa çıkmanıza yardımcı olabilecek başka püf noktaları da var. Örneğin, belirli yiyecekleri tüketmek aslında üretilen yağ miktarını azaltabilirken, diğer gıda türleri de onu artırabilir. İşte yağlı saçlara neden olan 5 gıda ve yağlanmayı önleyebilecek 3 gıda.

Saç yağlanmasından kurtarabilecek basit öneriler.

İşte kaçınılması gerekenler ve tüketmeniz gerekenler

KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER - ŞEKER

KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER - ŞEKER
Hormonlar, içimizdeki hemen hemen tüm süreçleri kontrol etmeye yardımcı olan vücudumuzun habercileridir. Bu yüzden onları dengede tutmak önemlidir. Şeker tüketimi hormonlarda dengesizlik oluşturur. Ve vücutta iltihaplanma sürecini etkiler bu da yağ bezlerinin daha fazla yağ üretmesini teşvik eder.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

RAFİNE KARBONHİDRATLAR
İyi karbonhidratlar ve kötü karbonhidratlar vardır. Rafine karbonhidratlar ikinci gruba aittir yani kötü karbonhidratlar. Rafine edilmiş karbonhidratlı bir gıdaya iyi bir örnek, beyaz ekmeği gösterebiliriz. Rafine tahıllar, daha yumuşak ve daha az ağır hale getirilmek için üreticiler tarafından işlenen tahıllardır. Bunun üzücü tarafı, bu karbonhidratların vücudumuza aşırı yüklenmesidir. Bu süreç, yağ bezlerinin yağı aşırı derecede üretmesini sağlar ve yağlı bir kafa derisi ile sonuçlanır.

KIZARMIŞ YİYECEKLER

KIZARMIŞ YİYECEKLER
Kızartılmış yiyecekler, özellikle de derin yağda kızartılmış yiyecekler, yağ bezlerinin aşırı uyarılması nedeniyle vücutlarımızı yağla doldurur. Ürettikleri yağ, kafa derisi de dahil olmak üzere cildimizi ekstra yağla kaplar. Bu nedenle gün içinde bir hamburger yemek saçlarınızı bir gecede yapışkan hale getirebilir.

SÜT ÜRÜNLERİ

SÜT ÜRÜNLERİ
Garip gelebilir ama süt ürünleri ekstra sebum üretirler. Bu nedenle, akşamları bir bardak ılık, tam yağlı süt, sabahları acil bir saç yıkamaya ihtiyaç duymanızı sağlayabilir. Çok yağlı süt ürünlerinden kaçının.

TUZ

TUZ
Fazla miktarda tuz, şişlik, göz altı torbaları, kepek ve genel vücut dehidrasyonuna yol açar. Bu da vücudun su eksikliği ile savaşmak için daha fazla yağ üretmesini sağlar. Bu nedenle, kraker, patates kızartması, cips, aşırı tuzlu yemişlerin tüketilmesine dikkat edilmelidir.

BUNLAR YERİNE TÜKETİLMESİ GEREKEN YİYECEKLER

BUNLAR YERİNE TÜKETİLMESİ GEREKEN YİYECEKLER

B VE E VİTAMİNLERİ BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER

B VE E VİTAMİNLERİ BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER
B ve E vitaminleri vücudumuz ve saçlarımız için en gerekli vitaminler arasındadır. Sadece güçlü ve güzel saçlara yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ekstra yağların üretimini de düzenlerler, böylece saçlarınızı daha iyi gösterirler. Fasulye, sebze ve meyve gibi besinler B vitamini açısından zengindir ve saçınızın çarpıcı görünmesine yardımcı olabilir. E vitamini yapraklı yeşil sebzelerde, ayçiçeği tohumlarında ve fındıklarda bulunur.

ÇİNKO BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER

ÇİNKO BAKIMINDAN ZENGİN BESİNLER
Vücudumuzun küçük miktarlarda çinkoya ihtiyacı vardır. Çinko bakımından zengin ürünlerin tüketimini arttırırsanız, vücudunuzun yağ üretimiyle mücadele etmenize yardımcı olabilir. Gıda takviyelerinde çinko bulabilir, ancak yulaf, kabuklu deniz ürünleri ve yumurta gibi doğal yiyeceklerden de çinko alabilirsiniz.

İYİ YAĞLAR

İYİ YAĞLAR
Yağlı saç tipine sahip olmanız yağları tamamen hayatınızdan çıkarmanız anlamına gelmez. Yağlar vücudumuzun düzgün çalışmasının önemli bir bileşenidir. Margarin, tereyağı ve hayvansal yağlar trans yağlardır bunları fındık, zeytin yağı gibi iyi yağlarla değiştirebilirsiniz.
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