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Saçlarını 5 günde bir yıkayan Kim Kardashian'ın saçlarının sırrı...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BAKIM HABERLERİ  | 01.03.2018 09:22 | Son Güncelleme

Saçlarını 5 günde bir yıkadığını söyleyen Kim Kardashian, ''İlk gün saçlarım kabarık oluyor. İkinci gün saç stilistim oldukça özensiz bir saç modeli yapıyor. Üçüncü gün saçlarımı düzeltiyor. Dördüncü gün at kuyruğu yapıyor ve beşinci günde yıkıyorum''diyerek bir dönem gündemi bir hayli meşgul etmişti.

İsterseniz onun gibi yapın isterseniz size vereceğimiz tavsiyelere dikkate alın. İşte öneriler...

Daha hacimli ve bakımlı saçlar için...

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Öncelikle saçınızın tamamen ıslak olduğundan emin olun. Daha sonra bir miktar (büyük bir bozuk para büyüklüğünde) şampuanı başınızı üstten alta doğru hareket ettirerek, şampuanı başınıza daire çiziyormuş gibi uygulayın. Durulamak için 5 dakikanızı ayırın. İyi durulanmayan saç kepeklenmeye ve saçın donuk olmasına neden olabilir. Ayrıca, saçın soğuk suyla durulanması tavsiye ediliyor. Bu saçın güçlenmesini, daha nemli olmasını ve daha parlak görünmesini sağlar.
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Adaçayı yağ bezlerinin çalışmasını kontrol ederek cildi rahatlatır ve iltihapları tedavi eder. Bir litre suyun içine 4 çorba kaşığı kuru adaçayı ekleyin. Ve demlemeye bırakın. Soğuduğu zaman saçınıza dökün ve temiz su ile durulayın.
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Egzersiz sonrasında kuru şampuan kullanmak çok yararsızdır çünkü saçı yağlandırmaktan başka bir işe yaramazlar. Egzersiz yapmadan önce kuru şampuan uygulamak daha iyi olur; böylece egzersiz boyunca terin tamamını emebilir.
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Zaman geçtikçe, yastık kılıfları epidermal hücreleri ve eski yapıyı emer ve bakteriler için uygun bir ortam oluşturur. Cildimiz ve saç sağlığımızı desteklemek için haftada en az bir kez yastık kılıflarını değiştirmeliyiz. Saçlarınız yağlıysa haftada iki kez yaparsanız iyi olur.
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Saçtaki aşırı yağlanmayı önlemek, saçlarınızı sağlıklı tutmak ve parlaklık kazandırmak için bir litre suya bir limon sıkın ve bu karşımla durulama yapın. Yavaşça dökmeniz ve bir elinizle saç köklerinize masaj yapmanız önerilir.
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Saçınıza hacim katmak için evden çıkmadan önce at kuyruk ya da topuz yapın. Evden çıkmadan hemen önce saçınızı açın.
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Sarah Jessica Parker, Blake Lively, Ellen Page ve Jude Law'la çalışan stilist Thomas Taw, saçın hasar derecesini anlamak için basit bir test öneriyor. Tek bir saç telini temiz bir bardak suya koyun. Saçınız yüzeyde duruyorsa saç sağlıklı, eğer batarsa sağlıksız anlamına geliyor. Bu noktada bir tedaviye ihtiyaç duyulabilir.
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